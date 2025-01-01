教育ビデオメーカー: 魅力的なレッスンを迅速に作成

AIアバターを使用して複雑なトピックを魅力的な教育ビデオに変換し、視聴者を引きつけましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
GRE受験生を対象にした30秒のビデオを制作し、言語推論のための3つの重要な学習のヒントを提供してください。ビジュアルの美学は清潔でインスピレーションを与えるもので、落ち着いた背景音楽とメディアライブラリからのミニマリストなデザイン要素を取り入れて集中力を高め、ナレーションは温かく励ましのあるトーンを維持してください。このビデオは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を効果的に活用して、学生を圧倒することなく動機付けるプロフェッショナルな「ビデオ作成」ガイドを迅速に組み立てるべきです。
サンプルプロンプト2
教育者やコンテンツクリエイターを対象にした60秒の説得力のあるアニメーションプレゼンテーションを開発し、複雑なレッスンプランを魅力的な「教育ビデオ」にどれだけ簡単に変換できるかを示してください。ビデオは洗練されつつも親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、明確なデータビジュアライゼーションとスムーズで権威あるナレーションを組み合わせて、AIを活用したビデオ生成の利点を伝えてください。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して、書かれたコンテンツを洗練された「AIビデオジェネレーター」出力に変換する効率性を示し、自動化された「字幕/キャプション」を備えてアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト3
GRE受験者向けに、文の同等性問題に取り組むための特定の戦略を示す50秒のチュートリアルを設計してください。ビジュアルアプローチは直接的でインタラクティブであり、視覚的な手がかりやオーバーレイを使用して重要な情報を強調し、正確で指導的なナレーションを添えてください。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを作成し、高度にターゲットを絞った教育コンテンツのための多用途な「ビデオメーカー」であることを証明してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

GRE教育ビデオメーカーの使い方

HeyGenの強力なAIを使って、カリキュラムを魅力的な教育ビデオに簡単に変換しましょう。プロフェッショナルなコンテンツをわずか4つの簡単なステップで作成、カスタマイズ、共有できます。

1
Step 1
教育スクリプトを作成
教育コンテンツやスクリプトを入力することから始めましょう。私たちのプラットフォームは、スクリプトからのテキスト-ビデオを利用して、テキストを動的なビデオナラティブに簡単に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリからプレゼンターを選び、エンゲージメントを高め、教育コンテンツをより親しみやすいものにします。
3
Step 3
ビジュアルとオーディオをカスタマイズ
魅力的な背景音楽、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアル、正確なナレーションを使用して、学習体験を豊かにするためにビデオをパーソナライズします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
希望するアスペクト比のリサイズとエクスポートを設定して教育ビデオを完成させます。さまざまなプラットフォームで洗練されたレッスンを簡単に共有し、視聴者に届けましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトピックを簡素化

難しいGREの科目を理解しやすいAI生成のビデオ説明に分解し、すべての学習者にとっての明確さと理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenは教育コンテンツのAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を使用して、高品質な教育ビデオを簡単に生成できるようにします。テキストスクリプトをリアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションで魅力的なコンテンツに変換し、教育者にとってビデオ作成をアクセスしやすく効率的にします。

HeyGenビデオでAIアバターやビジュアル要素をカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、AIアバターをブランドに合わせてパーソナライズする能力を含む、ビデオの広範なカスタマイズオプションを提供します。独自のメディアを統合し、ブランディングコントロールを利用し、シーンを簡単に編集してユニークなビジュアルプレゼンテーションを作成できます。

HeyGenはビデオ制作を効率化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、ビデオメーカーのワークフローを効率化するために設計された包括的な機能を提供しています。すぐに使えるテンプレートや強力なAIスクリプトライターを含み、コンセプトから最終エクスポートまで迅速なビデオ作成を促進し、各ステップでの効率を確保します。

HeyGenはどのような革新的なテキスト-ビデオ機能を提供していますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を提供し、テキストを動的なビデオコンテンツに変換することに優れています。自然な音声のAIボイスを生成し、自動的に字幕を追加することで、メッセージを明確かつプロフェッショナルに届けます。