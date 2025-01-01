グラフィックインサイト開発ビデオメーカーでインサイトを解放
強力なテキスト-to-ビデオ機能で、インサイトやスクリプトから瞬時に魅力的なマーケティングビデオを生成します。
デジタルアーティスト、グラフィックデザイナー、教育者向けに、複雑なデータをアクセスしやすいグラフィックインサイト開発ビデオコンテンツに変換する60秒のイラストビデオを開発します。アーティスティックで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、データビジュアライゼーションのスムーズなアニメーションと、落ち着いた明瞭な説明ナレーションを組み合わせます。「AIアバター」の力を示し、抽象的な概念を観客が理解しやすくする方法を紹介します。
eコマースビジネスや商品広告主向けに、迅速な商品紹介に焦点を当てた30秒のハイエナジーなコマーシャル資産を制作します。ビデオは活気に満ちた、テンポの速いビジュアルスタイルで、クイックカットと商品のクローズアップを特徴とし、モダンでインパクトのあるバックグラウンドミュージックに合わせます。HeyGenの「テンプレートとシーン」が、広範な編集なしでプロフェッショナルな商業資産の迅速な制作をどのように簡素化するかを強調します。
インフルエンサーやパーソナルブランドをターゲットに、彼らがオンラインで自分自身のクリエイティブエージェントになる方法を示す40秒のパーソナライズされたビデオを作成します。フレンドリーで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションとオンスクリーンテキストを使用し、会話調で親しみやすいナレーションを添えます。「カスタムアバター」機能を強調し、クリエイターがブランドアイデンティティを体現し、ユニークな方法でオーディエンスと直接対話できることを示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはマーケティングコンテンツのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、コンテンツ作成プロセス全体を効率化するために設計された高度なAI搭載ビデオメーカーです。直感的なインターフェースを備え、スクリプトを魅力的なマーケティングコンテンツに変換し、AIアバターや多様なビデオテンプレートを活用してプロフェッショナルなビデオを効率的に制作できます。
HeyGenはカスタム商業資産の作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenはユーザーがカスタム商業資産を簡単に開発できるようにします。ユニークなカスタムアバターの作成を可能にし、包括的なブランディングコントロールを提供して、ビデオコンテンツがブランドのアイデンティティと美学に完全に一致するようにします。
HeyGenのコンテンツ作成におけるビデオテンプレートの役割は何ですか？
ビデオテンプレートは、HeyGenの効率的なコンテンツ作成ワークフローの中心であり、強力なグラフィックインサイト開発ビデオメーカーとして機能します。これらのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートは、ユーザーが高品質のビデオを迅速に制作できるようにし、さまざまなビジネスニーズに対応するクリエイティブエージェントを提供し、ビデオ制作プロセスを加速します。
HeyGenはナレーションや字幕のような高度な機能を提供していますか？
はい、HeyGenはビデオコンテンツを強化するための強力なAI搭載ツールを提供しています。ユーザーは自然な音声のナレーションを簡単に生成し、正確な字幕やキャプションを自動的に追加することができ、HeyGenはすべてのコミュニケーションニーズに対応する包括的なビデオエディターとなります。