視覚的インパクトのためのグラフィックデモンストレーションビデオメーカー
視覚的に魅力的な製品デモを簡単に作成。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルな結果を実現。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業およびマーケティングの専門家向けに、60秒の動的な製品デモンストレーションを開発し、新機能がワークフローをどのように効率化し、高コンバージョンの製品ビデオを生み出すかに焦点を当てます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、現代的で魅力的なビジュアルスタイルを実現し、直感的なツールとアップビートで自信に満ちたバックグラウンドミュージックトラックで視聴者を引きつけます。
新しいソフトウェアユーザー向けに、初心者に優しいインターフェースの使いやすさを示す2分間のチュートリアルビデオを作成する必要があります。このビデオは、HeyGenのAIアバターを使用して主要なステップを提示し、親しみやすい聴覚トーンと明確なナレーションを通じて、視覚的に豊かなスタイルを必要とします。ソフトウェアのカスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリを暗黙的に紹介します。
既存のユーザーと開発者向けに、重要な新しい統合とその技術的影響を詳述する1分間の説明ビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションは鮮明でプロフェッショナルであり、スクリーンレコーダーの映像を使用して新しいワークフローを高解像度ビデオで示します。HeyGenの字幕/キャプション機能が明確な画面上のテキストを提供し、簡潔なナレーションを強化し、すべての視聴者にアクセス可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは詳細な製品デモビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは直感的なビデオエディターを内蔵しており、プロフェッショナルな製品デモビデオを作成する力を提供します。私たちのプラットフォームは強力なグラフィックデモンストレーションビデオメーカーとして機能し、初心者に優しいインターフェースを提供して、製品の特徴と利点を効果的に紹介する高解像度のビデオコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはデモコンテンツのAI音声と字幕の生成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAI機能を統合しており、明確なナレーションをデモビデオに追加するための強力なAI音声生成を提供します。また、正確な字幕を簡単に追加して、アクセシビリティを向上させ、製品デモンストレーションの幅広い視聴者へのリーチを拡大できます。
HeyGenのデモビデオでは、ブランドや視覚要素のカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、デモビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにするための広範なカスタマイズオプションを提供します。豊富なビデオテンプレートライブラリを活用し、ロゴや色などのカスタムブランディング要素を組み込み、活気あるアニメーションや意味のある画像やグラフィックでビジュアルを強化できます。
HeyGenはインタラクティブなデモの録画とそのパフォーマンスの分析ツールを提供していますか？
はい、HeyGenはインタラクティブなデモの作成と管理のための強力な機能を提供します。ガイド付きスクリーンショットデモを使用してインタラクティブなデモを録画し、デモの自動化機能を活用し、視聴者のエンゲージメントに関する詳細な分析から洞察を得るためのトラッカブルな共有リンクを生成できます。