助成金レビュー動画メーカー：資金調達プロセスを簡素化

AIアバターを使用して魅力的なレビュー動画を作成し、プロジェクトの資金をより多く確保しましょう。

サンプルプロンプト1
助成金審査チーム向けに、助成金提案を効率的に評価するプロセスを説明する45秒の内部レビュー動画を作成します。ビデオは分析的で組織的なビジュアル美学を示し、重要なデータのための画面上のテキストオーバーレイを組み込み、落ち着いた指導的な声を使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、プロフェッショナルなレビュー動画の明確さを向上させます。
サンプルプロンプト2
最近資金提供されたプロジェクトの実際の影響を示す30秒の説得力のあるビデオを制作し、現在の寄付者と将来の資金提供者をターゲットにします。ビジュアルスタイルはダイナミックで希望に満ちたもので、モンタージュスタイルの編集と高揚感のあるバックグラウンドミュージックを特徴としています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合して、寄付者を引き付ける強力なイメージを調達します。
サンプルプロンプト3
非営利団体や個々の研究者を対象に、助成金提案を変革するための簡潔なヒントを提供する45秒のビデオを生成します。このビデオは、クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルと親しみやすいグラフィック、そして励ましのトーンが必要です。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、効率的なコンテンツ生成を行い、勝利する提案をよりアクセスしやすくします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

助成金レビュー動画メーカーの使い方

複雑な助成金情報を明確で魅力的なレビュー動画に変換し、効率的なAIビデオメーカーで評価プロセスを合理化し、利害関係者を簡単に感動させましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
詳細な助成金レビューのスクリプトを入力または貼り付けて開始します。私たちの先進的なスクリプトからのテキストビデオ機能が、それをダイナミックなビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
リアルなAIアバターを選んで助成金レビューを伝え、プレゼンテーションを向上させましょう。多様な選択肢がプロフェッショナルで魅力的なトーンを維持します。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成
先進的なボイスオーバー生成機能を使用して、自然で魅力的なナレーションでスクリプトを生き生きとさせ、複雑な詳細を明確に伝えます。
4
Step 4
最終化とエクスポート
自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティと理解を向上させます。仕上げたら、さまざまなフォーマットとアスペクト比でビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部助成金レビュー研修を合理化

内部レビューチーム向けに魅力的なAI駆動の研修ビデオを制作し、助成金提案の効率的で一貫した評価を確保します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な助成金プログラム概要ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なテキストからビデオへの技術を使用して、複雑な助成金情報を魅力的なビデオコンテンツに変換する力を提供します。AIアバターと自然なボイスオーバー生成を活用して、視聴者に響く魅力的な助成金プログラム概要ビデオを効率的に制作できます。

HeyGenは効率的な助成金レビュー動画作成のためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、助成金レビューのニーズに応じた効率的なオンラインビデオメーカーを提供し、スクリプトから迅速にレビュー動画を生成できます。主な機能には、自動生成された字幕/キャプション、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、メッセージを効果的に強化する包括的なメディアライブラリ/ストックが含まれます。

HeyGenは助成金提案のために私たちの組織のブランディングに合わせて動画をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、組織のロゴ、色、フォントをAIビデオメーカーの制作にシームレスに統合できます。これにより、プロフェッショナルでブランドに合った助成金提案が可能になり、資金調達に貢献します。

HeyGenは複雑な助成金情報のビデオコンテンツ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、書かれたスクリプトをリアルなAIアバターと自然なボイスオーバーを使用してダイナミックなビデオに簡単に変換できるようにすることで、プロセスを簡素化します。このスクリプトからのテキストビデオ機能は、複雑な助成金情報を簡素化し、さまざまな利害関係者にとってアクセスしやすく理解しやすいものにします。