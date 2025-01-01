助成金ニュースビデオメーカー：影響力のある資金調達ストーリーを作成

HeyGenのAIアバターを活用したプロフェッショナルなニュースセグメントで、より早く資金を確保しましょう。

助成金委員会や潜在的な寄付者を対象に、プロジェクトのビジョンと資金調達能力を示す45秒の魅力的なビデオを作成してください。AIアバターが明確で権威あるトーンで重要なメッセージを伝える、プロフェッショナルでインスパイアリングなビジュアルスタイルを採用します。このビデオは、プロジェクトがどのように大きな影響を与えるかを強調します。

サンプルプロンプト1
ステークホルダーやコミュニティメンバー向けに、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、プロジェクトの影響と進捗を示す60秒のアップデートを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、動的なテキストとロイヤリティフリーの音楽を組み込み、複雑なデータを幅広い視聴者にとって理解しやすくします。このプロジェクトの影響レポートは、継続的なサポートを促進します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディア向けに、オンラインフォロワーが迅速なアップデートに興味を持つような30秒のAIニュースジェネレーターフラッシュレポートを生成してください。ビジュアルスタイルは動的で情報豊かで、画面上のテキストとテンポの速いナレーションを備えた速報セグメントに似ています。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、短いスクリプトを共有可能なニュースビデオメーカー作品に変えます。
サンプルプロンプト3
地域コミュニティの視聴者や購読者向けに、最近の開発を詳述する40秒のパーソナライズされたニュースビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは権威あるが親しみやすく、クリアな音声ナレーションを確保します。このニュースビデオメーカーは、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、プロフェッショナルな配信を保証し、更新をより魅力的で理解しやすくします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

助成金ニュースビデオメーカーの使い方

直感的なAI搭載プラットフォームで、助成金ニュースを魅力的なビデオに変換し、プロジェクトの影響を示して資金を確保しましょう。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
ニューススクリプトや重要なポイントを入力することから始めます。HeyGenの「テキストからビデオ」機能が、テキストをニュースビデオの基盤に瞬時に変換します。「AIニュースジェネレーター」アプローチを使用します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
ニュースを伝えるために多様な「AIアバター」から選択します。私たちの「テンプレート」は、プロフェッショナルな「助成金ニュースビデオメーカー」制作を迅速に構築するための事前設計されたシーンも提供します。
3
Step 3
コンテンツをパーソナライズする
ロゴや色などの「ブランディングコントロール」でビデオを強化し、ブランドの一貫性を確保します。「字幕/キャプション」を追加して、アクセシビリティと影響を高め、「直感的な編集プラットフォーム」を活用します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
アスペクト比を調整して「魅力的なビデオ」を完成させ、さまざまな形式で「エクスポート」します。「ソーシャルメディア」プラットフォームで「プロジェクトの影響」ストーリーを簡単に配信し、「資金を効果的に確保」します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロモーションとアウトリーチの助成金ビデオを作成

助成金の機会を促進し、重要な発表を行い、潜在的な応募者やパートナーにリーチするための高影響のビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenは助成金申請のための魅力的なビデオ作成にどのように役立ちますか？

HeyGenのAI搭載プラットフォームは、プロジェクトの影響を効果的に伝える魅力的な助成金ニュースビデオを作成する力を提供します。プロフェッショナルなテンプレートを利用し、AIアバターでコンテンツをパーソナライズして、視覚的に魅力的なプレゼンテーションで資金を確保します。

HeyGenのAIニュースジェネレーターは何が可能ですか？

HeyGenのAIニュースジェネレーターは、テキストを動的なニュースビデオに変換する高度なテキストからビデオへの技術を使用します。リアルなAIアバターを活用して、高品質でプロフェッショナルな放送を簡素化し、HeyGenを優れたニュースビデオメーカーにします。

HeyGenはカスタムブランディングとパーソナライズオプションをサポートしていますか？

はい、HeyGenはカスタムロゴやカラースキームでビデオをパーソナライズするための広範なブランディングコントロールを提供します。直感的な編集プラットフォームは、カスタムAIアバターの簡単な統合を可能にし、ユーザーフレンドリーなドラッグアンドドロップインターフェースを備えています。

HeyGenでソーシャルメディア向けにどのようなコンテンツを作成できますか？

HeyGenを使用すると、ニュースビデオやプロモーションクリップを含む多様で魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。強力なビデオエディターはアスペクト比のリサイズを簡素化し、自動的に字幕を生成して、メッセージがより広い視聴者に効果的に届くようにします。