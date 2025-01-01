若い都会のフーディーをターゲットにした、活気ある30秒のグランドオープニング発表ビデオを作成し、新しいトレンディなカフェを明るくエネルギッシュなビジュアルとアップビートなローファイサウンドトラックで紹介します。このプロフェッショナルなビデオは、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用して、カフェのユニークな雰囲気と特別なドリンクを強調し、オープンへの期待を高めることができます。

ビデオを生成