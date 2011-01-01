卒業ビデオメーカーで 忘れられない瞬間を作りましょう
HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを使用して、テキストと音楽で卒業ビデオを簡単にパーソナライズしましょう。
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
あなたのユニークなストーリーを伝える45秒の卒業スライドショーを作成しましょう。このビデオは、学生と教育者向けに設計されており、HeyGenのスクリプトからテキストへのビデオ機能を使用して、パーソナライズされたメッセージを鮮やかなビジュアルとシームレスに統合します。ビデオはダイナミックで魅力的なスタイルを持ち、複数のアングルとビデオスピードの調整を取り入れて、重要な瞬間を際立たせます。創造的なお祝いにふさわしいトーンを設定するために音楽を加えましょう。
より技術的なアプローチとして、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を使用して90秒の卒業ビデオを制作します。テックサビーなユーザーやコンテンツクリエーターに理想的で、このビデオは卒業ビデオエディターの機能を探求し、ビデオ速度の正確な調整やスクリーンシェアリング要素の追加が可能です。ビジュアルとオーディオのスタイルはスリークでモダンで、卒業の思い出にプロフェッショナルなタッチを加えます。
あなたの成就を、簡潔でインパクトのある30秒の卒業ビデオで祝いましょう。ソーシャルメディア愛好家や若い卒業生をターゲットに、このビデオはHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、高品質な卒業式のクリップを取り入れます。ビジュアルスタイルはフレッシュで活気に満ちており、テキストのパーソナライズや音楽の追加が可能で、あなたのビデオがどのフィードにも際立つことを保証します。
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンド動画生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
HeyGenは、卒業ビデオテンプレートやエディターなどの直感的なツールを提供することで、卒業ビデオ作成を革新しています。ユーザーは簡単に記憶に残る卒業スライドショーを作成することができます。パーソナライズされたテキスト、音楽、シームレスなトランジションを使ってビデオを強化し、あなたの卒業式の本質を捉えましょう。
数分で魅力的なソーシャルメディア用のビデオやクリップを生成する.
Quickly create captivating graduation videos for social media using HeyGen's AI-powered tools, ensuring your memories are shared widely and beautifully.
モチベーショナルビデオで観客を鼓舞し、高める.
Craft inspiring graduation videos that celebrate achievements and motivate future success, using HeyGen's creative features like text animations and music.
よくある質問
HeyGenが私の卒業ビデオ作成プロセスをどのように向上させることができますか？
HeyGenでは直感的な卒業ビデオエディターを使用して、シームレスな卒業ビデオ作成体験を提供します。AIアバターやスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを活用して、努力を要せずにパーソナライズされた魅力的なビデオを簡単に作成できます。
HeyGenが卒業スライドショー作成者に提供する機能は何ですか？
HeyGenの卒業スライドショー作成ツールには、カスタマイズ可能なビデオテンプレートが含まれており、テキストのパーソナライズ、音楽の追加、ビデオトランジションの組み込みにより、洗練された最終製品を作成できます。
卒業ビデオに音楽やテキストアニメーションを追加するためにHeyGenを使用できますか？
はい、HeyGenを使用すると、卒業ビデオに音楽やテキストアニメーションを簡単に追加し、感情的なインパクトと視覚的魅力を高めることができます。
HeyGenは卒業ビデオのための複数のアングルと画面共有をサポートしていますか？
HeyGenは複数の角度と画面共有をサポートしており、卒業式の映像を網羅的に撮影し、視聴者と共有するのに理想的です。