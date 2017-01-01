思い出に残る卒業リキャップビデオメーカー
HeyGenのAIアバターを活用して、ユニークなストーリーテリングで心温まる卒業ビデオを簡単に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
卒業生が仲間と共有するためのエネルギッシュな60秒のハイライトリールを作成し、大学生活の最もエキサイティングな瞬間を紹介してください。テンポの速いモンタージュを目指し、鮮やかなビジュアルとアップビートで祝祭的なポップミュージックを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、個々の反省や逸話を追加し、個人的なタッチを強化します。
大学のソーシャルメディアプラットフォーム向けに、卒業式の重要な瞬間や学生の成果をフィーチャーした、インスピレーションを与える30秒の卒業スライドショービデオを開発してください。美的感覚はプロフェッショナルで洗練されたもので、エレガントなトランジションと高揚感のあるオーケストラ音楽を使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を組み込むことで、アクセシビリティと広範なリーチを確保します。
個々の卒業生が自分の個性と将来の抱負を反映し、個人のソーシャルメディアで共有するためのトレンディな50秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで遊び心があり、高度にカスタマイズされたもので、ダイナミックなグラフィックスや現代的な音楽を使用することもできます。HeyGenのAIアバターを使用して、個人的なメッセージや旅の楽しい反省を届けることで、物語を高め、創造的なビデオカスタマイズを可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして思い出に残る卒業リキャップビデオの作成を簡単にしますか？
HeyGenは究極の卒業リキャップビデオメーカーとして機能し、直感的なプラットフォームを提供して、素晴らしい祝賀ビデオの作成を簡単にします。カスタマイズ可能なテンプレートとクリエイティブエンジンを利用して、大切な思い出をプロフェッショナルな卒業ビデオに簡単に変換できます。
HeyGenは卒業ビデオを個性的にするためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenの強力なクリエイティブエンジンは、卒業ビデオを本当にユニークなものにするための広範なビデオカスタマイズオプションを提供します。テキストアニメーションやビデオエフェクトを簡単に組み込み、ストックミュージックライブラリから選択して、卒業生の旅と個性を反映させることができます。
HeyGenの卒業スライドショービデオに自分の写真やビデオを簡単に含めることができますか？
もちろんです！HeyGenでは、写真やビデオを簡単にアップロードでき、個人的な卒業スライドショービデオやダイナミックなハイライトリールを作成できます。大切な思い出をHeyGenの機能と組み合わせて、真にユニークな祝賀を実現しましょう。
HeyGenは卒業ビデオを強化するためのAI機能を提供していますか？例えば、ボイスオーバーやAIアバターなど。
はい、HeyGenはリアルなボイスオーバー生成やAIアバターを含む高度なAI機能を統合しており、卒業ビデオを向上させます。これらの機能により、革新的なストーリーテリングと、視聴者にとってより魅力的な体験が可能になります。