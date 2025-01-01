卒業プロモビデオメーカーの決定版

多様なテンプレートとシーンを使用して、思い出に残る卒業ビデオや素晴らしいモンタージュを簡単に作成しましょう。

学生の節目を祝う心温まる45秒の卒業ビデオを作成し、家族や友人と共有するのに最適です。ビジュアルスタイルは温かくノスタルジックで、感動的なオーケストラの背景音楽で補完されます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、教職員や学生自身からの個人的なメッセージを追加しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロフェッショナルな卒業テンプレートを使用して、30秒のインスピレーションを与えるプロモーションビデオをデザインし、あなたの機関の式典を紹介します。見込み学生を引き付け、卒業生を巻き込むことを目的としています。エネルギッシュなビジュアルと現代的なアップビートなオーディオスタイルを採用してください。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、魅力的なビジュアルを迅速に組み立てましょう。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディア向けのダイナミックな60秒の卒業プロモビデオメーカーのハイライトリールを制作し、式典の喜びと興奮を広いコミュニティに伝えましょう。テンポの速い、楽しいビジュアル美学を維持し、現代的なポップサウンドトラックを使用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを取り入れて、あなたの作品を強化しましょう。
サンプルプロンプト3
卒業生向けのユニークな40秒の個別メッセージを開発し、個別視聴または小グループプレゼンテーション用に意図されています。誠実で励ましのビジュアルスタイルとソフトなピアノ音楽を組み合わせます。HeyGenのAIアバターを使用して、メンターからのカスタムメッセージを届けましょう。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

卒業プロモビデオメーカーの使い方

直感的なビデオメーカーを使用して、成果を祝う素晴らしい卒業プロモビデオを簡単に作成し、思い出に残る瞬間を共有しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロジェクトを開始するには、多様な「卒業テンプレート」ライブラリから選択してください。これらの「テンプレートとシーン」は創造的な基盤を提供し、記憶に残る「卒業ビデオ」を簡単に始めることができます。
2
Step 2
メディアと音楽を追加
大切な写真やビデオクリップを「メディアライブラリ/ストックサポート」にアップロードします。その後、広範なコレクションから完璧な「背景音楽」を選んで「卒業ビデオ」の雰囲気を高めましょう。
3
Step 3
AIとテキストで強化
高度な「AI機能」を活用して編集プロセスを効率化します。重要な瞬間や卒業の名言を強調するために魅力的な「テキストアニメーション」を追加し、メッセージを明確で魅力的にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
「卒業プロモビデオメーカー」プロジェクトを完了し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。友人や家族、ソーシャルメディアで簡単に「ビデオを共有」して祝福しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナルな卒業プロモビデオを制作

高度なAI機能を使用して、卒業イベントのための高品質なプロモーションビデオを簡単に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な卒業ビデオの作成を簡単にしますか？

HeyGenは直感的なビデオ編集ツールとカスタマイズ可能な卒業テンプレートを提供し、高品質な卒業プロモビデオを簡単に制作できます。ビジュアル、背景音楽、テキストアニメーションを組み合わせて、記憶に残る祝賀コンテンツを作成できます。

HeyGenが提供する卒業ビデオ編集のためのクリエイティブなAI機能は何ですか？

HeyGenはAI機能を活用して卒業ビデオ編集プロセスを強化します。ボイスオーバーの生成やダイナミックなテキストアニメーションを含みます。豊富なメディアライブラリとストックアセットにアクセスして、特別な機会のための魅力的なモンタージュやスライドショーを作成できます。

HeyGenで作成した卒業ビデオプロジェクトをカスタマイズして共有できますか？

もちろんです。HeyGenは卒業ビデオプロジェクトの広範なカスタマイズを可能にし、ロゴや色などのブランディングコントロールを含みます。完成したら、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで簡単にビデオを共有したり、好みのアスペクト比でダウンロードできます。

HeyGenは卒業スライドショーに個人のメディアや音楽を追加することをサポートしていますか？

はい、HeyGenはあなた自身のビデオや画像をアップロードして卒業スライドショーをパーソナライズすることを可能にします。魅力的な背景音楽とスムーズなトランジションでプロフェッショナルな見た目の祝賀コンテンツを作成しましょう。