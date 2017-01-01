卒業パーティービデオメーカー：瞬時に思い出を作成

個別の卒業動画を簡単に作成。素晴らしいテンプレートとシーンから選んで、特別な瞬間を簡単に共有しましょう。

誇らしい親と卒業生のために、彼らの旅を温かみのあるセピア調のビジュアルスタイルと優しいインストゥルメンタルサウンドトラックで紹介する、懐かしい60秒の卒業スライドショー動画を作成します。HeyGenの充実したメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、大切な瞬間を集め、オプションのボイスオーバー生成でさらに強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
友人や親戚を対象にした、活気ある30秒の卒業パーティー動画招待状を作成します。鮮やかなカラーパレット、ダイナミックなグラフィック、アップビートなポップミュージックを特徴としています。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、すぐにお祭りの雰囲気を設定し、プロフェッショナルな招待動画を作成します。
サンプルプロンプト2
卒業生と親しい友人に直接語りかける、モダンでクリーンなビジュアル美学とモチベーショナルなサウンドトラックを用いた、45秒の個別卒業動画をデザインします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、心のこもったメッセージをプロフェッショナルに届けます。
サンプルプロンプト3
卒業生のフォロワー向けに、クイックカット、大胆なテキストオーバーレイ、人気の高エネルギー音楽トラックを特徴とする、トレンディな15秒のソーシャルメディア共有リールを制作します。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、最大のリーチと無音視聴のアクセシビリティを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

卒業パーティービデオメーカーの使い方

簡単に思い出に残る卒業ビデオを作成。卒業生の成果を祝うための簡単なステップに従ってください。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロジェクトを開始するために「卒業ビデオテンプレート」の多様なコレクションから選びます。これにより、祝賀ビデオのプロフェッショナルでお祭りの基盤が提供されます。
2
Step 2
思い出をアップロード
デバイスから直接「メディアライブラリ/ストックサポート」に写真や動画をアップロードします。これにより、大切な瞬間がプロジェクトにシームレスに統合されます。
3
Step 3
ストーリーをカスタマイズ
テキスト、ダイナミックアニメーションを追加し、「ボイスオーバー生成」を利用してビデオを個別化します。卒業生のユニークな旅を反映するようにすべての詳細を調整します。
4
Step 4
お祝いをエクスポート
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して完成したビデオをエクスポートし、「ソーシャルメディア」プラットフォームに直接共有します。これにより、友人や家族が祝賀に参加できます。

使用例

迅速なAI駆動の卒業ビデオ作成

AIビデオ技術を活用して、広範な編集なしで素晴らしい卒業パーティービデオを迅速かつ効率的に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenが最高の卒業ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーを提供し、さまざまな卒業ビデオテンプレートを用意しています。写真や動画を簡単にアップロードして、経験がなくてもすぐに個別で時を超えた卒業ビデオを作成できます。

卒業スライドショーのカスタマイズオプションは何がありますか？

HeyGenは卒業ビデオを個別化するための広範なカスタマイズを提供します。音楽を簡単に追加したり、ダイナミックなテキストアニメーションを含めたり、ボイスオーバー生成を利用してユニークなタッチを加えたりすることができ、卒業スライドショーを本当に特別なものにします。

HeyGenはAIを利用して卒業ビデオを強化しますか？

はい、HeyGenは強力なAI機能を統合して卒業ビデオを向上させます。AIアバターと高度なボイスオーバー生成を活用して、プロフェッショナルで魅力的な要素をナラティブに加え、ビデオを際立たせます。

HeyGenから完成した卒業ビデオをどのように共有できますか？

卒業ビデオが完璧になったら、HeyGenはソーシャルメディアでの共有を簡単にします。さまざまなアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートでき、すべてのプラットフォームで家族や友人と共有したときに素晴らしく見えるようにします。