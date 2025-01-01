成功への大学院ビデオメーカー

学生と教育者は、ダイナミックなテンプレートとシーンを活用して、プレゼンテーションやオンラインコースのための魅力的な教育ビデオを迅速に制作できます。

高等教育を通じた変革の旅を紹介する、志望する大学院生や大学の入学チームを対象とした45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはインスピレーションを与える学術的なもので、感動的なサウンドトラックとプロフェッショナルな声で重要なマイルストーンと成果をナレーションします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最近の卒業生、その家族、卒業生ネットワークのための30秒の祝賀ビデオを制作し、卒業の日の喜びと成功を捉えます。このビデオは、ダイナミックで楽しいビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を特徴とし、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、祝辞や思い出に残る瞬間を迅速に組み立て、完璧な卒業ビデオメーカーにします。
サンプルプロンプト2
教育者や学生が学術プロジェクトを発表するため、またはオンラインコースの作成者のために設計された60秒の教育ビデオを開発してください。ビデオのスタイルはプロフェッショナルで明確であり、魅力的なグラフィックスと簡潔なナレーションで強化され、字幕/キャプションによるアクセシビリティを向上させ、理想的な教育ビデオメーカーとして位置付けます。
サンプルプロンプト3
将来の学生や大学のマーケティング部門を対象とした30秒のプロモーションビデオをデザインし、活気あるキャンパスライフと革新的なプログラムを強調します。クリーンで魅力的なビジュアル美学を採用し、希望に満ちた背景音楽を使用し、AIアバターを活用して情報をダイナミックに提示し、AIを活用したビデオメーカーの能力を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

大学院ビデオメーカーの使い方

直感的なAIプラットフォームを使用して、大学院のプロジェクト、プレゼンテーション、思い出のためのプロフェッショナルで魅力的なビデオを簡単に作成できます。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選ぶ
大学院ビデオを始めるには、コンテンツの概要を作成します。プレゼンテーションノートを貼り付けてスクリプトからテキストをビデオに変換するか、さまざまな事前デザインされたテンプレートとシーンから選んで迅速に始めることができます。
2
Step 2
ビジュアルとオーディオを選択する
説得力のあるビジュアルとサウンドでメッセージを強化します。広範なメディアライブラリ/ストックサポートから関連するクリップや画像を探し、ボイスオーバー生成を使用して学術コンテンツを明確に伝えるナレーションを簡単に追加できます。
3
Step 3
ビデオをカスタマイズして洗練する
重要な情報を強調するために正確なテキストカスタマイズを適用し、タイトルを追加したり、キャプションを含めたりしてビデオを個別化します。また、シーン間のスムーズなトランジションを統合してプロフェッショナルな流れを作り出すこともできます。
4
Step 4
作品をエクスポートして共有する
大学院プロジェクトを高品質でエクスポートして仕上げます。プラットフォームは4K出力をサポートしており、学術作品がプレゼンテーションやオンライン共有のためにシャープでプロフェッショナルに見えることを保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトピックを簡素化する

.

複雑な学術的概念を明確で理解しやすいビデオ説明に変換し、学習をアクセスしやすくし、教育成果を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？

HeyGenは洗練されたビデオメーカーとして、豊富なビデオテンプレートとシーンのライブラリを提供し、あらゆるクリエイティブなビジョンを迅速に実現します。アイデアを魅力的なビジュアルコンテンツに簡単に変換でき、制作プロセスを直感的かつ効率的にします。

HeyGenはビデオのためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは広範なクリエイティブカスタマイズを提供し、ダイナミックなテキストカスタマイズ、豊富な音楽の選択、さまざまなエフェクトとトランジションを使用してビデオを個別化できます。これにより、最終的な制作があなたの芸術的な方向性に完全に一致します。

HeyGenはよりダイナミックなビデオ作成のためにAIを活用していますか？

もちろんです。HeyGenはAIを活用したビデオメーカーであり、リアルなAIアバターやテキストからビデオへの生成を含む最先端のAI機能を組み込んでいます。これらの高度な機能により、制作プロセスが簡素化され、ダイナミックでプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できます。

HeyGenからさまざまなプラットフォーム向けに高品質のビデオをエクスポートできますか？

はい、HeyGenは4K出力を含む高品質のビデオエクスポートをサポートしており、コンテンツが鮮明に見えることを保証します。アスペクト比のリサイズ機能により、さまざまなプラットフォームに合わせて作品を適応させることができ、HeyGenはすべての配信ニーズに対応する多用途なビデオメーカーです。