AI Governor Spotlight Video Maker: 魅力的なビジュアルを作成

HeyGenの高度なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、ソーシャルメディア向けに魅力的なガバナープロフィールとビジュアルストーリーを簡単に制作できます。

テレビ業界のエグゼクティブや映画制作者向けに、彼らの視覚的ストーリーテリングへの貢献を称える45秒の「Governor Spotlight」ビデオを作成してください。このビデオは、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、インスピレーショナルなバックグラウンドトラックを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して主要な業績を紹介し、スクリプトからのテキストをビデオに変換してシームレスなナレーションを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

コーチやリクルーターを対象にした「プレイヤースポットライトビデオ」を30秒で制作し、アスリートの「キャリアの進展」を強調します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで、素早いカットと画面上の統計情報を伴い、ドライビングサウンドトラックとHeyGenのボイスオーバー生成を活用して、インパクトのある解説と明確な字幕を提供します。
アートディレクターやサウンドミキサーのクリエイティブな仲間同士の「コラボレーション」に関する「新しい機会」についての60秒のビジョナリーピースを制作します。このビデオは、モダンで洗練された美学を持ち、多様なクリエイティブ作品を紹介し、アンビエントミュージックとHeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーン、AIアバターを通じた魅力的なプレゼンテーションを特徴とします。
『エミー賞』の授賞式プログラムのための15秒の祝賀ビデオを制作し、業界全体の『コミュニティ』やファンをターゲットに、今後のイベントに対する興奮とエンゲージメントを生み出すことを目的としています。ビジュアルスタイルは、ハイライトリールとインパクトのあるテキストオーバーレイで豊かにし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、包括的なメディアライブラリ/ストックサポートへのアクセスを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されています。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Governor Spotlight Video Makerの使い方

AIを活用したツールを使用して、あらゆる個人のプロフェッショナルなスポットライトビデオを簡単に作成し、さまざまなプラットフォーム向けに魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

Step 1
スクリプトを作成する
まず、ナラティブをアウトライン化します。HeyGenのスクリプト生成機能を利用して、ガバナースポットライトビデオのための魅力的なコンテンツを作成し、明確でインパクトのあるメッセージを確保します。
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
HeyGenのライブラリからAIアバターを選択してメッセージを伝えます。プロフェッショナルで自然な音声のAIボイスを使用して、スポットライトビデオが明確に響くようにします。
Step 3
映像を編集・洗練する
メディアを統合し、正確な調整を行ってビデオを強化します。HeyGenを使用してビデオクリップを編集し、セグメントをトリミングし、視覚要素を追加して洗練された最終製品を作成します。
Step 4
インパクトのあるエクスポート
スポットライトビデオを完成させ、共有の準備をします。YouTube、TikTok、Instagramなどのプラットフォームに最適化されたさまざまなアスペクト比で作成物をエクスポートし、より広い視聴者にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなAIビデオで重要人物をハイライト

重要人物や選出された代表者のプロフィール、貢献、ナラティブを効果的に紹介する魅力的なAIビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なプレイヤースポットライトビデオやガバナースポットライトビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIプレイヤースポットライトビデオジェネレーターは、魅力的なスポットライトビデオの作成を効率化します。AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、スポーツハイライトやガバナープロフィールのためのダイナミックな視覚的ストーリーテリングを作成できます。TikTok、YouTube、Instagramのような短編ソーシャルメディアに最適です。

HeyGenは効率的なビデオ編集と制作のためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、スクリプト生成、ボイスオーバー生成、クリップのトリミング機能を含む高度なツールを提供し、効率的にビデオを編集できます。その強力なプラットフォームは、広範な技術的専門知識を必要とせずに高品質のコンテンツを作成できるように、スムーズな制作プロセスを保証します。

HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けにバイラルなビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズ、ブランドコントロールによる一貫性、エンゲージメントを高めるための統合された字幕/キャプションなどの機能を備えたバイラルビデオコンテンツの作成をサポートします。これにより、YouTube、TikTok、Instagramの視聴者向けに視覚的ストーリーテリングが最適化されます。

HeyGenはどのようにAIを活用してクリエイティブなビデオ制作を行っていますか？

HeyGenは強力なAIを活用して、AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を提供し、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換します。この革新的なアプローチにより、映画制作者やコンテンツクリエイターは、簡単に魅力的な視覚効果と豊かなストーリーテリングを制作できます。