テレビ業界のエグゼクティブや映画制作者向けに、彼らの視覚的ストーリーテリングへの貢献を称える45秒の「Governor Spotlight」ビデオを作成してください。このビデオは、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、インスピレーショナルなバックグラウンドトラックを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して主要な業績を紹介し、スクリプトからのテキストをビデオに変換してシームレスなナレーションを実現します。

ビデオを生成