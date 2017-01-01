政府向けビデオジェネレーター: 公共コミュニケーションのためのAI
政府機関が魅力的なコンテンツを効率的に制作できるようにします。私たちのプラットフォームは、すべてのメッセージングニーズに対してシームレスなボイスオーバー生成を提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
市民が新しいオンライン政府サービスに簡単にアクセスできる方法を説明する45秒の情報ビデオを開発し、プロフェッショナルなAIアバターをバーチャルガイドとして使用し、クリーンなビジュアルスタイルと落ち着いた権威ある音声トーンで、HeyGenのAIアバター機能を使用して政府ビデオメーカーの体験をパーソナライズします。
新しい公共部門の従業員向けに設計された60秒の簡潔な指導ビデオを作成し、明確でプロフェッショナルなビジュアルと直接的なナレーションで主要なオンボーディング手順を説明し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、書かれたガイドラインを効果的に政府のトレーニングビデオに変換します。
提案された地域政策に関するフィードバックを集めるための30秒のコミュニティエンゲージメントビデオをデザインし、魅力的でコミュニティに焦点を当てたビジュアルとポジティブで希望に満ちた音声トーンを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを適用して、効果的な政府のコミュニケーションビデオのための一貫したブランドの外観を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして政府のコミュニケーションビデオを強化しますか？
HeyGenは、政府機関が魅力的な公共サービス発表ビデオや内部コミュニケーションを簡単に制作できるようにします。カスタムテンプレートや多様なストックメディアなどの機能を利用して、市民に共鳴する魅力的なストーリーを作成します。これにより、HeyGenは効果的なアウトリーチのための理想的な政府ビデオジェネレーターとなります。
HeyGenが公共部門向けの効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、公共部門向けに設計された先進的なAIビデオジェネレーターであり、スクリプトからテキストをビデオに変換する使いやすいプラットフォームを提供します。ボイスオーバー生成や字幕/キャプション作成の強力な機能により、アクセス可能で高品質なコンテンツを確保します。HeyGenは、政府ビデオメーカーのためのビデオ制作プロセスを効率化します。
HeyGenはAIアバターを使用して政府のトレーニングビデオを作成できますか？
はい、HeyGenは高度なAIアバターを活用して政府のトレーニングビデオの作成を大幅に効率化します。画面上のプレゼンターを使用してプロフェッショナルなビデオを簡単に生成し、時間とリソースを節約します。HeyGenのAIアバターテクノロジーは、すべての公共部門のトレーニングニーズに対して一貫した魅力的な配信を保証します。
HeyGenは政府機関のための安全でスケーラブルなビデオ制作をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、政府の運営に不可欠なデータプライバシーとコンプライアンスを確保する安全なビデオ生成機能を提供します。そのプラットフォームはスケーラブルなビデオ制作のために構築されており、機関が多様なコンテンツを迅速に大量に作成できるようにします。HeyGenはブランドコントロールを提供し、すべての政府ビデオ出力において一貫したビジュアルアイデンティティを可能にします。