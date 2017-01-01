公共サービス向け政府アップデートビデオメーカー
動的なAIアバターで公共アウトリーチとコミュニケーションを効率化し、複雑な政府の更新を魅力的にします。
一般市民を対象とした新しい市全体のリサイクルイニシアチブを発表するための60秒の公共アウトリーチビデオを開発してください。視覚と音声のスタイルは魅力的でアクセスしやすいものであり、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して親しみやすい雰囲気を作り出し、プログラムの利点を示すために自然な音声生成をサポートし、この重要な公共アウトリーチとコミュニケーションメッセージを効果的に伝えます。
地元のFOIAコンプライアンスガイドラインの最近の変更を説明する2分間の情報ビデオを作成し、小規模事業者や地域団体を対象とします。このビデオは、権威あるが親しみやすい視覚と音声スタイルを必要とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用して正確な情報を提供し、包括的な字幕/キャプションで明確さを確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポートにより、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を可能にするこの重要な政府アップデートビデオメーカーコンテンツです。
新しい政府機関ソフトウェアのための1分間の内部トレーニングモジュールを設計し、ステップバイステップのガイドが必要な内部スタッフを対象とします。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルでわかりやすいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを利用してユーザーをプロセスに導き、テンプレートとシーンを活用して指示を効果的に構成し、動的なビデオ作成をサポートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用して政府アップデートビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、政府アップデートビデオの作成を効率化します。この技術的な能力により、公共部門の機関はスクリプトを魅力的なビデオに効率的に変換し、公共アウトリーチとコミュニケーションを図ることができます。
HeyGenは公共アウトリーチとコミュニケーションにおいて政府機関をどのように支援しますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを使用して、公共アウトリーチとコミュニケーションのための魅力的な政府ビデオを制作することで、政府機関を支援します。これにより、すべてのビデオコンテンツで一貫したプロフェッショナルなメッセージングが保証されます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティとコンプライアンスのためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、自動字幕/キャプションや高品質の音声生成などの統合された技術的機能を提供し、ビデオのアクセシビリティを向上させ、FOIAコンプライアンスを支援します。これらのツールにより、政府のビデオがより広い視聴者に効果的に届くことが保証されます。
HeyGenは公共教育とトレーニングのためのビデオ作成の効率を向上させますか？
はい、HeyGenは直感的なテンプレートとコラボレーション機能を通じて、公共教育とトレーニングのためのビデオ作成の効率を大幅に向上させます。そのドラッグアンドドロップインターフェースは、情報豊富なアニメーションビデオコンテンツの制作を効率化し、コラボレーションを強化します。