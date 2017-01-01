連邦機関向け政府トレーニングビデオメーカー

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、連邦職員向けの指導映像とコンプライアンス研修を効率化します。

新しい連邦職員向けに、重要なオンボーディング手続きを案内する60秒のプロフェッショナルトレーニングコンテンツビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで権威あるものとし、魅力的なグラフィックと明確でプロフェッショナルなナレーションを使用します。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して、重要なポリシーを一貫してプロフェッショナルに紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

さまざまな部門の職員向けに、複雑な政府プロセスを簡素化する90秒のアニメーション説明ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは明確で簡潔、かつ非常に情報豊富であるべきです。アニメーショングラフィックを使用して複雑なステップを分かりやすく分解します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、正確で魅力的なナレーションを迅速に生成します。
すべての政府職員向けに、緊急事態準備プロトコルに関する年次リフレッシャーが必要な45秒の重要な安全トレーニングビデオを制作してください。ビデオのスタイルは直接的で真剣であるべきで、実際のシナリオと安全対策の明確なデモンストレーションを使用し、実用的な例を補完します。HeyGenを使用して、すべての音声コンテンツに正確な字幕/キャプションを生成し、アクセシビリティを確保します。
新しい連邦サービスや更新情報について一般市民に知らせるための30秒の公共情報ビデオをデザインしてください。オンラインプラットフォームでの迅速な配信に適しています。ビジュアルとオーディオのスタイルは親しみやすく、情報豊かで視覚的に魅力的であるべきで、重要なメッセージを迅速に伝えます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、広範なデザイン作業なしでプロフェッショナルで影響力のあるメッセージを効率的に構築します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

政府トレーニングビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なビデオ作成プラットフォームを使用して、連邦政府機関と職員向けにプロフェッショナルで効果的なトレーニングビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
トレーニングビデオスクリプトを作成
トレーニングコンテンツをスクリプトエディタに貼り付けます。当プラットフォームは「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」を利用して自動的にビデオを生成し、効果的なトレーニングビデオの作成を効率化します。
2
Step 2
ビジュアルとシーンを選択
さまざまな「テンプレートとシーン」から選択して、機関のブランディングとコミュニケーションスタイルに合わせてビデオを強化します。これにより、プロフェッショナルトレーニングコンテンツを迅速に作成できます。
3
Step 3
ナレーションと字幕を追加
「ナレーション生成」機能を使用して自然な音声のナレーションを生成し、すべての連邦職員にメッセージが明確に伝わるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
プロジェクトを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、高品質のトレーニングビデオをダウンロードし、連邦政府機関向けのトレーニングビデオとして配布する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な政府手続きを明確化

複雑な規制、コンプライアンス手続き、技術的な指示を、簡単に理解できる明確で魅力的なビデオコンテンツに変換します。

よくある質問

政府機関はどのようにして効果的なトレーニングビデオを迅速に制作できますか？

HeyGenは、連邦職員向けのプロフェッショナルトレーニングコンテンツの作成を簡素化します。高度なAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、広範なビデオ制作経験なしで高品質の指導映像を迅速に制作できます。

連邦政府機関はHeyGenを使用してどのような種類のトレーニングビデオを作成できますか？

連邦政府機関は、コンプライアンス手続きから公共情報ビデオ、アニメーション説明ビデオまで、HeyGenの多用途なテンプレート、ナレーション生成、自動字幕/キャプションを活用して、さまざまなトレーニングビデオを制作できます。

HeyGenは政府プロセストレーニングビデオを効率的に大量に作成することをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは強力なビデオ作成プラットフォームとして設計されており、政府機関がスケーラブルなAIビデオ制作機能を通じて、多数の政府プロセストレーニングビデオやマイクロトレーニング映像を効率的に生成できるようにします。メディアライブラリのサポートとブランディングコントロールも完備しています。

AIアバターは政府向けのプロフェッショナルトレーニングコンテンツの品質をどのように向上させますか？

HeyGenのAIアバターは、一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供し、スクリプトを高品質のトレーニングビデオに変換します。連邦職員に適したプロフェッショナルトレーニングコンテンツを提供し、重要な政府指導のために明確で簡潔、かつ魅力的な内容を保証します。