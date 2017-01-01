政府の研修担当者を対象に、政府のトレーニングジェネレーターを使用して重要なコンプライアンスビデオを簡単に制作できることを示す、説得力のある1分間のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して生成された明確で権威あるナレーションを含めてください。

ビデオを生成