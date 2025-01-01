政府サービス説明ジェネレーター：公共情報を簡素化
スクリプトからのテキスト動画を使用して、政策説明を簡単に行うための明確な公共コミュニケーション動画を迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい政府職員向けの2分間の内部トレーニング動画を制作し、複雑な内部システムのナビゲート方法を示します。モダンで指導的なビジュアルスタイルと魅力的なAIアバターを使用して、各ステップを案内します。HeyGenのAIアバターは、多様で親しみやすいプレゼンターを作成するために重要です。
多様な公共の観衆を対象にした45秒間の情報動画を作成し、重要な市民参加イニシアチブを強調します。緊急かつ安心感のあるビジュアルと音声スタイルを採用し、画面上のテキストを明確に表示します。HeyGenの字幕/キャプションを実装することで、すべての層にわたる包括的な理解を確保します。
政府のコミュニケーターを対象にした90秒間のチュートリアル動画を生成し、AI動画ジェネレーターを効率的に使用して魅力的な政府サービスの説明コンテンツを作成する方法を紹介します。ダイナミックなステップバイステップのビジュアルアプローチとエネルギッシュで明確な指導音声を使用します。このコンテンツは、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成の力を強調し、迅速なコンテンツ作成を実現します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして政府の説明動画の作成を効率化しますか？
HeyGenは直感的なAI動画ジェネレーターとして機能し、政府機関が高品質な説明動画を迅速に制作できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAI動画プラットフォームはテキストを魅力的な動画コンテンツに変換し、リアルなAIアバターを特徴とすることで、公共コミュニケーションの取り組みを大幅に効率化します。
公共コミュニケーションを作成するためにHeyGenが提供する技術的な機能は何ですか？
HeyGenは、スクリプトからプロフェッショナルなナレーションを生成する高度なテキスト動画合成などの強力な技術機能を提供します。AIアバターと自動字幕/キャプションにより、アクセシビリティと多言語サポートを確保し、公共コミュニケーションを非常に効果的にします。
HeyGenは政府の情報動画におけるブランディングとカスタマイズのオプションを提供していますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、政府の情報動画が公式ガイドラインに沿うようにします。ロゴやブランドカラーのカスタマイズが可能で、豊富なテンプレートライブラリとドラッグ＆ドロップエディターを活用して、洗練されたブランドコンテンツを作成できます。
HeyGenは政府職員向けのトレーニング動画の生成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、政府職員向けの魅力的なトレーニング動画を作成するための効果的なAI動画ジェネレーターです。詳細なスクリプトを簡単に変換し、プロフェッショナルなAIナレーションとリアルなAIアバターを使用した魅力的な情報動画を作成することができ、内部コミュニケーションに最適です。