一般市民向けに、運転免許の更新などの一般的な政府サービスの申請プロセスを説明する60秒の解説動画を作成してください。ビジュアルスタイルは明るく親しみやすく、視聴者をステップバイステップで案内するフレンドリーでリアルなAIアバターを特徴とし、明確で安心感のあるAIのナレーションを補完します。この公共コミュニケーション作品は、HeyGenのAIアバターを使用して、複雑な情報をどのように簡単に伝えることができるかを明確に示すべきです。

ビデオを生成