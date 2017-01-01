政府サービス解説ジェネレーター：公共コミュニケーションを簡素化
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的な公共コミュニケーションとトレーニング動画を簡単に作成します。
新しい公共部門の職員を対象に、彼らの部署の基本的な価値観と組織構造を紹介する90秒のトレーニング動画を開発してください。動画はプロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストと自信に満ちたAIの声を利用して重要な情報を伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スクリプトをシームレスに魅力的な解説に変換し、すべての新入社員にとって公共部門のトレーニングをアクセスしやすく効率的にしてください。
地域社会のメンバーに向けた45秒の公共サービスアナウンスメント（PSA）をデザインし、ワクチン接種キャンペーンや水の節約活動などの今後の公衆衛生イニシアチブへの参加を促してください。ビジュアルの美学は温かくコミュニティに焦点を当て、鮮やかな色彩と励ましのAIナレーションを組み合わせて、警戒感を与えずに緊急性を伝えます。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、住民の心に深く響き、エンゲージメントを促進する高インパクトの解説動画を迅速に組み立ててください。
AI解説動画メーカーによって生成された、最近の政策変更や政府支援プログラムに関する迅速な更新を求める一般市民を対象とした30秒の情報動画をソーシャルメディア向けに制作してください。この動画は、ダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルで、バーチャルプレゼンターと明快なAIの声によって提示される明確で理解しやすい情報を必要とし、音声なしでも最大限の明瞭さを確保します。特に、HeyGenの機能を使用して目立つ字幕/キャプションを統合し、迅速な動画作成がさまざまなプラットフォームで普遍的にアクセス可能で理解されるようにしてください。
クリエイティブエンジン
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして強力な政府サービス解説ジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、公共部門が効果的な解説動画や公共サービスアナウンスメント（PSA）を効率的に作成することを可能にします。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、公共コミュニケーションのために複雑な情報を簡素化します。
HeyGenのAI動画メーカーは、経験のない初心者にも簡単ですか？
もちろんです。HeyGenは、誰にでも使いやすい直感的なAI解説動画メーカーです。ドラッグ＆ドロップ機能とスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、経験がなくても迅速に動画を作成できます。
HeyGenは動画制作にどのような高度なAI機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバター、強力なAI音声生成機能、自動字幕/キャプションなどの高度なAI機能を提供しています。これらの機能はトレーニング動画を強化し、多言語サポートを通じて広範なアクセスを確保します。
HeyGenはプロフェッショナルな解説動画を迅速に制作できますか？
はい、HeyGenは公共コミュニケーションからトレーニング動画まで、すべてのニーズに対応する迅速な動画作成を可能にします。私たちのプラットフォームはプロセス全体を効率化し、数分で高品質なAI動画コンテンツを生成できます。