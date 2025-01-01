一般市民に新しい地方政府の取り組みを知らせるための、説得力のある60秒の公共発表ビデオを作成してください。視覚と音声のスタイルは安心感と権威を持たせ、フレンドリーなAIアバターが重要なメッセージを伝えるようにします。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、公共参加の利点とステップを明確に説明し、複雑な情報をわかりやすく魅力的にします。

