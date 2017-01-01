政府情報ビデオジェネレーター: オンブランドAIビデオを作成
高度なブランディングコントロールを使用して、一貫したメッセージングと機関のビジュアルアイデンティティを維持します。
多様なコミュニティメンバーを対象にした30秒の緊急公共サービスアナウンスメントを開発し、差し迫った天気警報や安全ガイドラインについて知らせます。ビジュアルスタイルは簡潔で注目を集めるもので、スクリプトからアニメーション化されたテキスト-to-ビデオを使用して重要な情報を伝え、最大限のアクセシビリティのために目立つ字幕/キャプションを強化します。このAI政府サービスビデオメーカーは、迅速かつ効果的な情報伝達を保証します。
地方政府の役人やスタッフ向けに、60秒のプロフェッショナルなオンブランドビデオを設計し、新しい内部ポリシーの変更や更新を説明します。ビジュアルスタイルは一貫性があり権威あるもので、事前にデザインされたテンプレートとシーン、キュレーションされたメディアライブラリ/ストックサポートを利用して洗練された外観を維持します。このAI駆動のビデオ作成ソリューションは、オンブランドビデオの迅速な開発をサポートします。
政府のコミュニケーションチーム向けに、50秒のダイナミックな説明ビデオを制作し、新しいデジタル市民サービスの利点を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的でモダンであり、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを組み込み、利点を明確に伝えるプロフェッショナルなナレーションを生成します。この政府ビデオ作成ツールは、魅力的なコンテンツを通じて複雑な情報を理解しやすくします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして政府情報ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAI政府サービスビデオメーカーとして機能し、機関がプロフェッショナルな政府ビデオを迅速に作成できるようにします。スクリプトからのテキスト-to-ビデオとAI駆動のビデオ作成により、公共サービスアナウンスメントや教育コンテンツを効率的に制作し、従来の制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenはオンブランドの政府ビデオコンテンツにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？
HeyGenはユーザーに広範なクリエイティブ能力を提供し、オンブランドビデオを開発することができます。これはビデオストーリーテリングの重要な側面です。AIアバターを利用し、キャラクターをカスタマイズし、ロゴやカラースキームなどの強力なブランディングコントロールを実装できます。プラットフォームはまた、ブランド化されたテンプレート、ドラッグ＆ドロップエディター、広範なメディアライブラリを提供し、公共教育とアウトリーチビデオが一貫して影響力のあるものになるようにします。
HeyGenは政府のコミュニケーションにおける字幕や多様な声のアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的な機能を通じて政府のコミュニケーションのアクセシビリティを向上させます。プラットフォームは自動的に字幕/キャプションを生成し、多様な声のオプションを備えた高度なAI音声ジェネレーターを提供します。これにより、内部トレーニングや開発、公共サービスアナウンスメントの重要なメッセージがより広いオーディエンスに効果的に届くことを保証します。
HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用して、高品質のビデオを簡単に作成できますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは使いやすさを重視して設計されており、誰でも高度な技術的専門知識なしで高品質のAI駆動ビデオコンテンツを作成できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターとすぐに使えるテンプレートにより、迅速なビデオ作成が可能で、政府機関にとって理想的なセルフサービスビデオ制作ツールです。