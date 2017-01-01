HeyGenはユーザーに広範なクリエイティブ能力を提供し、オンブランドビデオを開発することができます。これはビデオストーリーテリングの重要な側面です。AIアバターを利用し、キャラクターをカスタマイズし、ロゴやカラースキームなどの強力なブランディングコントロールを実装できます。プラットフォームはまた、ブランド化されたテンプレート、ドラッグ＆ドロップエディター、広範なメディアライブラリを提供し、公共教育とアウトリーチビデオが一貫して影響力のあるものになるようにします。