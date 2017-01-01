政府情報動画メーカー: 公共アウトリーチを簡素化
AIアバターを使用して、魅力的な公共サービス提供のためのコンプライアンスに準拠した公共アウトリーチとコミュニケーション動画を即座に作成します。
潜在的な政府職員を対象にした60秒のアニメーション動画を開発し、キャリアの機会と機関の文化を紹介します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用した明快なオンスクリーンテキストを含む、活気あるインフォグラフィックスタイルのアニメーションで、政府雇用に関するユーザーフレンドリーで情報豊富な体験を提供します。
政府機関の職員向けに、最近のFOIAコンプライアンスの更新に焦点を当てた30秒の政府情報動画メーカー制作をデザインします。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能で作成されたAIアバターによって、データ保護意識を確保し、直接的でプロフェッショナルなスタイルで重要な情報を強調します。
市民向けに新しい公共サービス提供の強化についての75秒の情報動画を作成します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの実写映像を統合したダイナミックなビジュアルスタイルと明確なボイスオーバーを使用し、政府のビデオソリューションにおけるAIの影響を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは政府機関が魅力的な説明動画を作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、政府機関がダイナミックな説明動画やアニメーション動画を効率的に制作するのを支援します。AIアバターとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能により、魅力的な公共アウトリーチとコミュニケーションコンテンツの作成が簡単になり、複雑な情報を容易に理解できるようにします。
HeyGenが公共サービス提供のための理想的な政府情報動画メーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、AIを活用したソリューションとユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターにより、公共サービス提供のための理想的な政府情報動画メーカーです。このプラットフォームは、重要な動画の作成を簡素化し、プロフェッショナルでアクセスしやすいコンテンツを提供します。
HeyGenはプロフェッショナルな政府雇用情報動画を作成するためにどのような機能を提供しますか？
政府雇用情報動画のために、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、高品質のボイスオーバー生成などの強力な機能を提供します。これらのツールにより、機関はプロフェッショナルで一貫性のある公共アウトリーチとコミュニケーション資料を効果的に作成できます。
HeyGenは多様な視聴者向けにアクセス可能な動画を作成するのに政府機関を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、自動字幕/キャプションと多言語ボイスオーバーを通じて、政府機関がアクセス可能な政府動画ソリューションを作成するのを大いに支援します。これにより、重要な公共アウトリーチとコミュニケーションメッセージが幅広く多様な視聴者に届くことを保証します。