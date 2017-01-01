政府説明動画メーカー：公共コミュニケーションを簡素化

HeyGenの強力なテキスト-to-ビデオ機能で、スクリプトを魅力的な政府説明動画に素早く変換します。

市民に新しい公衆衛生イニシアチブを知らせるための45秒の政府説明動画を作成してください。一般市民を対象に、親しみやすくクリーンなビジュアルスタイルで、多様なAIアバターが重要なメッセージを明確に伝え、親しみやすく情報豊かなナレーションを添えます。この動画は、HeyGenのAIアバターを使用して複雑な情報を簡素化し、信頼とエンゲージメントを構築します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい政府職員が更新された内部プロトコルを学ぶためのトレーニングモジュールとして設計された60秒のアニメーション動画を想像してください。政府職員を対象に、プロフェッショナルでありながら魅力的なビジュアルスタイルを採用し、鮮明なアニメーショングラフィックスと明確な指示的な声を組み込みます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ナレーションを効率的に生成し、モジュール全体での一貫性と正確性を確保します。
サンプルプロンプト2
地元政府の地域美化プロジェクトを促進するための30秒のソーシャルメディア動画を開発し、地元住民の参加を促します。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ちた楽観的なもので、ビフォーアフターのイメージを明るい背景音楽と熱意あるナレーションで紹介します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルで魅力的な行動喚起を迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
政府機関からの重要な公的発表を届けるための20秒の説明動画を作成し、迅速でアクセスしやすい情報を必要とするすべての市民を対象とします。太字の画面上のテキストで重要な事実を強調し、直接的で情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、中立的で権威ある声を添えます。HeyGenを使用して自動的に字幕を追加し、音声なしでもメッセージが明確に伝わるようにします。
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

政府説明動画メーカーの使い方

公共部門のコミュニケーションのためにプロフェッショナルで魅力的な説明動画を簡単に作成し、複雑な情報を明確で魅力的なビジュアルに変換します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
コミュニケーションメッセージや政策概要をプラットフォームに入力し、テキスト-to-ビデオ機能を活用して説明動画の初期シーンを迅速に生成します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
多様なAIアバターのライブラリから選択し、メッセージを明確かつプロフェッショナルに伝え、公共部門のコミュニケーションをより魅力的にします。
3
Step 3
AIナレーションを生成する
AIナレーション生成を使用して、動画のための自然な音声のナレーションを作成し、特定の政府説明動画のニーズに合わせたさまざまな声を提供します。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
組織のロゴや色を使用して公式ガイドラインに沿った動画を作成し、ブランディングコントロールを使用して簡単に完成した動画をエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニング効果の向上

AIを活用して、政府部門内での職員のエンゲージメントと知識保持を大幅に向上させる動的なトレーニング動画を作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして視覚的に魅力的なアニメーション動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートの豊富な選択肢を提供し、ユーザーが素晴らしいアニメーション動画を迅速に制作できるようにします。これにより、広範なビデオ編集の経験がなくても創造的な表現が可能になり、高品質なコンテンツの制作が簡素化されます。

HeyGenが説明動画に効果的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは、強力なテキスト-to-ビデオ機能とリアルなAIアバターを含む高度なAIビデオプラットフォーム技術を活用し、高品質な説明動画の作成を効率化します。ユーザーはスクリプトを迅速にプロフェッショナルなコンテンツに変換でき、時間とリソースを大幅に節約できます。

HeyGenは多様な動画コンテンツのためのAIアバターとナレーション生成を提供していますか？

もちろんです。HeyGenは多様なAIアバターと強力なAIナレーション生成機能を提供し、クリエイターがアニメーションキャラクターを個別化し、プロフェッショナルなナレーションでメッセージを伝えることができます。これにより、あらゆる動画プロジェクトの創造的な可能性とアクセス性が向上します。

HeyGenは動画制作におけるブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenは専用のブランディングコントロールを提供し、ユーザーがカスタムロゴ、色、フォントを簡単に動画に組み込むことを可能にします。この機能は、すべてのソーシャルメディア動画やトレーニング動画でプロフェッショナルで認識可能な存在感を維持するために重要です。