政府向けアライメントビデオメーカー: 公共部門のコミュニケーションを簡素化
動的なビデオで内部コミュニケーションとトレーニングのエンゲージメントを向上させましょう。強力なボイスオーバー生成を利用して、明確でプロフェッショナルなメッセージを伝えます。
政府機関の新入社員向けに、重要なコンプライアンス手続きを説明する2分間のエクスプレーナービデオを開発してください。このトレーニングビデオは、ステップバイステップの視覚的アプローチを採用し、画面上のテキストと親しみやすく情報豊かなトーンを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して効率的に制作し、正確な字幕を含めてアクセシビリティを確保してください。
市民向けの新しいオンラインデジタルサービスの開始を発表する60秒の公共部門コミュニケーションビデオを制作してください。ビデオは現代的でアクセスしやすい視覚スタイルを持ち、メディアライブラリから関連するストック映像を取り入れ、明確で明るい声を使用し、公共のビデオ発表として広くリーチすることを保証してください。
政府部門の責任者向けに、内部プロセスにAIビデオメーカーのツールを採用することによる効率向上を示す45秒の魅力的なビデオをデザインしてください。視覚と音声のスタイルは洗練されており、データに基づいたもので、さまざまなテンプレートとシーンを紹介し、自信に満ちたAIアバターが利点を提示し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにテキストをビデオに変換しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカー技術を活用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換します。ユーザーはテキストを入力するだけで簡単にビデオコンテンツを生成でき、リアルなAIアバターと同期されたボイスオーバーがシームレスなテキストからビデオへの作成プロセスを提供します。
HeyGenはカスタムブランディング要素をサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、特定の色、フォントをビデオに直接統合することができます。これにより、すべての内部コミュニケーションビデオと公共部門のコミュニケーションが一貫したブランドアイデンティティを維持します。
どのような種類のAIアバターが利用可能ですか？
HeyGenは多様な高品質のAIアバターを提供しており、エクスプレーナービデオ、トレーニングエンゲージメント資料、ビデオ発表に最適なプレゼンターを選択できます。これらのリアルなAIアバターは、さまざまなコミュニケーションニーズにおいて視聴者のエンゲージメントを大幅に向上させます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティ機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenはAI字幕などのアクセシビリティを向上させる機能を含んでおり、より広い視聴者にビデオを理解してもらえます。さらに、当プラットフォームはリッチなボイスオーバー生成と包括的なメディアライブラリをサポートしており、コンテンツをさらに充実させます。