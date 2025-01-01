政府管理ビデオメーカー：公共アウトリーチを簡素化
AIアバターを使用して、デジタルコミュニケーションを改善するための魅力的な公共サービスアナウンスメントビデオとトレーニング資料を作成します。
新しい政府職員向けに、機関の基本的な価値観と使命を説明する60秒の内部トレーニングおよびオンボーディングビデオを開発してください。ビデオはプロフェッショナルで歓迎的なビジュアルスタイルを採用し、情報豊富な画面上のテキストと、落ち着いた魅力的なナレーションで物語を導きます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを直接ビデオに変換することで、この重要な内部トレーニングおよびオンボーディングコンテンツを効率的に制作します。
地元の若者の市民参加を促進し、次回の選挙への参加を奨励するための45秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは現代的でエネルギッシュで、クイックカットと鮮やかなグラフィックスを特徴とし、アップビートなサウンドトラックとアクセシビリティのために目立つ字幕/キャプションが付いています。この公共アウトリーチの取り組みは、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでのリーチを拡大し、市民参加を促進します。
技術に不慣れな市民を対象に、一般的なオンライン政府サービスの申請プロセスを簡素化する60秒のビデオガイドを設計してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で段階的で安心感を与えるもので、クリーンで説明的なグラフィックスと親しみやすい指導的なナレーションを使用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、この公共部門のビデオソリューションを迅速に組み立て、誰にでもわかりやすいガイドを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIを使って公共部門のコミュニケーションを強化しますか？
HeyGenは、AIアバターと高度なテキスト-to-ビデオ技術を使用して、政府管理が魅力的なコンテンツを効率的に作成できるようにします。これにより、公共アウトリーチと市民参加のためのデジタルコミュニケーションが変革され、複雑な情報がアクセスしやすくダイナミックになります。
HeyGenは政府機関がどのような種類のビデオコンテンツを効率的に制作するのを支援しますか？
HeyGenは、公共サービスアナウンスメントビデオ、内部トレーニングおよびオンボーディングコンテンツ、ソーシャルメディアビデオを迅速に制作するための豊富なビデオテンプレートライブラリを提供します。これにより、効果的な公共アウトリーチのためのさまざまなビデオガイドの作成が簡素化されます。
HeyGenはより広範な市民参加のために多言語のナレーションとキャプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度なナレーション生成と自動字幕/キャプションを提供し、デジタルコミュニケーションが包括的で幅広い視聴者に届くようにします。この機能は、多様なコミュニティ全体での市民参加とアクセシビリティの向上に不可欠です。
政府機関はHeyGenのオンラインビデオメーカーを使用してどのようにブランドの一貫性を維持できますか？
HeyGenのオンラインビデオメーカーには包括的なブランディングコントロールが含まれており、政府管理が公式ロゴや特定のカラーパレットを簡単に組み込むことができます。これにより、すべてのデジタルコミュニケーションと公共部門のビデオソリューションでブランドの一貫性が確保されます。