ガバナンストレーニングビデオメーカー：AIでコンプライアンスを強化

HeyGenのAIボイスオーバー生成を使用して、L&Dチームがインパクトのあるコンプライアンス研修ビデオを迅速に制作できるようにします。

L&Dチーム向けに、動的なAIアバターを使用してコンプライアンス研修モジュールを効率的に更新する方法を示す1分間のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで明確にし、親しみやすいAIアバタースポークスパーソンが簡潔で重要な情報を提供し、自信に満ちた権威あるナレーションを生成します。

サンプルプロンプト1
新しい取締役会メンバーや従業員向けに、複雑な規制トピックを簡単にするガバナンストレーニングを必要とする90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは情報的で簡潔にし、画面上のテキストとグラフィックスを使用して明確にし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細なガバナンスポリシーを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、正確な字幕/キャプションを完備します。
サンプルプロンプト2
非営利団体の理事会や独立学校の理事会向けに、洗練された理事会ガバナンストレーニングビデオを簡単に制作する方法を紹介する45秒のプロモーション作品を作成してください。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的にし、動的なシーンの切り替えと包括的なメディアライブラリ/ストックサポートから引き出された関連するストックビジュアルを使用し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンから迅速に構築します。
サンプルプロンプト3
ITおよびL&Dの専門家向けに、eラーニングビデオ作成のための最適なビデオドキュメンテーションの実践を示す2分間の技術概要を生成してください。特にLMS統合のために、ビデオは説明的でアクセスしやすいトーンを持ち、アニメーション図や画面録画を使用して出力設定を説明し、アスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまな学習管理システム間でシームレスな互換性を確保する方法を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ガバナンストレーニングビデオメーカーの使い方

AIを活用して学習体験を向上させ、効果的なガバナンスとコンプライアンス研修ビデオを数分で作成します。

1
Step 1
トレーニングコンテンツを作成
ガバナンストレーニングスクリプトをエディターに貼り付けるか、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用してeラーニングビデオ作成に特化したプロフェッショナルなテンプレートライブラリから選択します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターギャラリーから選択してガバナンストレーニングコンテンツを提示し、トレーニングビデオのプロフェッショナルで魅力的な配信を確保します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
会社のロゴ、色、その他のブランディングコントロールを統合します。ストックメディアやカスタムビジュアルを取り入れて、コンプライアンス研修の重要な概念を明確にします。
4
Step 4
エクスポートと配信
トレーニングビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォーム用のフォーマットでエクスポートし、配信とLMSへの統合の準備を整えます。

使用例

複雑な概念を簡単に理解

複雑なガバナンストレーニングトピックを明確で理解しやすいトレーニングビデオに変換し、すべての取締役会メンバーや従業員が重要なコンプライアンス情報を把握できるようにします。

よくある質問

HeyGenはガバナンストレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターと直感的なテキスト-to-ビデオ技術を活用して、プロフェッショナルなガバナンストレーニングビデオの制作を効率化し、L&Dチームが魅力的なコンテンツを効率的に作成できるようにします。

HeyGenは効果的なeラーニングビデオ作成のためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenはリアルなAIアバター、カスタマイズ可能なAIボイスオーバー、140以上の言語へのワンクリック翻訳を含む強力な技術的機能を提供し、eラーニングビデオ作成をグローバルにアクセス可能でインパクトのあるものにします。

HeyGenで作成したトレーニングビデオをブランドの一貫性を保つようにカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供します。シーンを簡単にカスタマイズし、ロゴを統合し、色を調整して、すべての従業員トレーニングビデオがブランドの独自のアイデンティティを反映するようにします。

HeyGenを使用してコンプライアンス研修ビデオをどのくらい早く制作および更新できますか？

HeyGenの多様なテンプレートと強力なテキスト-to-ビデオ機能を使用すると、新しいコンプライアンス研修ビデオを迅速に制作し、簡単に更新でき、ビデオドキュメンテーションプロセスを大幅にスピードアップします。