Google Sheetsチュートリアル：今日からスプレッドシートの基本をマスター
強力なスプレッドシート機能と実用例を学び、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して明確で魅力的なビデオレッスンを作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象にした90秒の指導ビデオを開発し、Google Sheets内の基本的な財務追跡のための重要な数学関数の実用例を紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックで、クイックカットと明確なハイライトアニメーションがあり、元気で情報豊富なナレーションがサポートし、Google Sheetsチュートリアルコンテンツの理解を高めるために字幕/キャプションを含めます。
プロジェクトマネージャーを対象とした2分間のGoogle Sheetsチュートリアルを設計し、プロジェクトの進捗を迅速に解釈するための基本的なデータ分析機能の活用方法を示します。モダンで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルな「テンプレートとシーン」を使用して複雑な情報を明確に提示し、自信に満ちた権威ある声でGoogle Sheetsのデータビジュアライゼーションのステップバイステップガイドを提供します。
プロジェクト管理に従事するチーム向けの45秒のGoogle Sheetsビデオを作成し、スプレッドシートプログラム内の効率的なデータ整理と共同作業機能に焦点を当てます。ビジュアルスタイルはフレンドリーでテンポが速く、主要なインターフェース要素を強調し、「スクリプトからのテキストビデオ生成」を使用して明確で簡潔な声で共有プロジェクトデータの整理に関する迅速なGoogle Sheetsチュートリアルを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換します。これにより、制作プロセス全体が効率化され、コンテンツ生成がスムーズになります。
HeyGenはブランドアイデンティティに合わせてビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーをビデオにシームレスに組み込むことができます。これにより、すべてのコンテンツが独自の企業イメージを反映します。
HeyGenはどのようなメディアリソースと編集の柔軟性を提供しますか？
HeyGenには豊富なメディアライブラリがあり、ストックアセットを使用してビデオを強化できます。さらに、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整し、迅速なコンテンツ組み立てのための事前設計されたテンプレートとシーンを利用できます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティ向上のための高度な機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenはテキストから自動的にナレーションを生成し、すべてのビデオコンテンツに正確な字幕/キャプションを提供することで、高いアクセシビリティを確保しています。これらの機能により、ビデオがより包括的になり、より広い視聴者に届きます。