Google Analytics チュートリアルビデオ: 今すぐGA4をマスター

データストリームの設定からカスタムイベントまで、GA4の基本をマスターしましょう。HeyGenのAIアバターを使って、複雑なトピックを簡単にする魅力的なチュートリアルを簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

データアナリストとウェブサイト管理者を対象にした90秒の指導ビデオを制作し、「Google Analytics 4」の「リアルタイムレポート」を効果的にナビゲートし解釈する方法を示してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで、明確な画面録画と注釈を含み、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用したエネルギッシュで情報豊富なナレーションと、アクセシビリティのための正確な「字幕/キャプション」を完備してください。
開発者と高度なマーケター向けに、Google Analytics 4で「カスタムイベント」を追跡するための「Google Tag Manager」の使用方法を詳述した2分間の包括的なガイドを開発してください。ビデオはプロフェッショナルで詳細なウォークスルースタイルを採用し、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの関連するインターフェーススクリーンショットを組み込み、落ち着いた専門的なトーンを維持してください。最終エクスポートはHeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用してさまざまなプラットフォームに最適化してください。
ウェブマスターとマーケター向けに、GA4の実装をトラブルシューティングするための「デバッグビュー」の使用方法と「拡張測定」機能を説明する75秒の実用的なビデオチュートリアルを作成してください。このチュートリアルは問題解決志向で、視聴者を集中させるためにさまざまな「テンプレートとシーン」を使用し、共通のデバッグの課題を案内するために安心感のある助けになる音声スタイルで提供される魅力的なAIアバターによって配信されるべきです。
Google Analytics チュートリアルビデオの作成方法

Google Analytics 4のセットアップ、データストリーム、主要なレポートを初心者に簡単かつ正確に案内する、明確で魅力的なチュートリアルビデオの作成方法を学びましょう。

1
Step 1
スクリプトとストーリーボードを作成
カバーしたいGoogle Analyticsの「基本を学ぶ」内容をアウトライン化することから始めます。各コンセプトを明確に説明する詳細なスクリプトを書きます。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、シームレスなビデオ生成のためのナラティブを準備します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
「Google Analytics 4」ガイドに最適なブランドや教育スタイルを表現する多様なAIアバターから選択します。スクリプトを補完するために、関連する画面録画、図、またはメディアライブラリからのストック映像を使用して複雑なトピックを効果的に説明します。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成し、キャプションを追加
HeyGenの高度なボイスオーバー生成を使用して、チュートリアルのための明確でプロフェッショナルなナレーションを制作します。「イベントを追跡」したりデータを解釈したりする方法を説明するために、正確な字幕/キャプションを自動的に追加して、アクセシビリティと理解を確保します。
4
Step 4
チュートリアルを洗練し、エクスポート
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ロゴやカスタムカラーを含めてブランドの独自のアイデンティティを適用し、「Analyticsレポート」ビデオを認識可能にします。チュートリアルをレビューし、必要な調整を行った後、さまざまなプラットフォーム用に希望のアスペクト比でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルビデオでチュートリアルを促進

Google Analytics 4のセットアップガイドを魅力的なソーシャルメディアクリップに簡単に変換し、より多くの学習者を引き付け、チュートリアルの可視性を数分で拡大します。

よくある質問

初心者向けのGoogle Analytics 4チュートリアルビデオを作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、シンプルなスクリプトから包括的な「Google Analyticsチュートリアルビデオ」を迅速に生成する力を提供します。「Google Analyticsのセットアップ」や「Google Analytics 4のインストール」のための「初心者ガイド」として最適です。私たちのAIアバターと「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能により、これらの「基本」を学ぶことがアクセスしやすく効率的になります。

Google Analytics 4で「イベントを追跡」し「コンバージョンを設定」する方法をビデオで説明する最良の方法は何ですか？

HeyGenは、「イベントを追跡」したり「コンバージョンを設定」したりするための複雑な指示を魅力的なビジュアルチュートリアルに変える理想的なプラットフォームを提供します。「ボイスオーバー生成」と「字幕/キャプション」を利用して、「カスタムイベント」の設定や「Google Tag Manager」との統合を効果的に示すことができます。

HeyGenを使って「データストリーム」や「Analyticsレポート」などの高度なGA4コンセプトを視覚的に説明することは可能ですか？

もちろんです。HeyGenを使用すると、「データストリーム」やさまざまな「Analyticsレポート」、特に「リアルタイムレポート」を明確に説明するダイナミックなビデオコンテンツを制作できます。「テンプレートとシーン」は、「拡張測定」や「デバッグビュー」を使用したトラブルシューティングのような複雑なプロセスを視覚化するのに最適です。

HeyGenはプロフェッショナルでブランド化されたGoogle Analytics説明ビデオを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、すべてのビデオにロゴやカスタムカラーを追加して、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。これにより、視聴者が「Google Analytics 4」の「基本」を学ぶのを助ける高品質のビデオを簡単に制作できます。