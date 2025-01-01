Google Adsビデオメーカー: 高インパクトなビデオ広告を作成
Google Adsキャンペーン向けに魅力的なビデオ広告を生成。AI駆動のテキストからビデオへの変換でスクリプトを簡単に魅力的なビデオに変換。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テックスタートアップやプロダクトマーケターを対象にした、複雑なソフトウェア機能をデモンストレーションする洗練された60秒のインストラクションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、プロフェッショナルで、スクリーン録画とアニメーションを組み合わせて主要な機能を強調し、穏やかでインスピレーションを与えるインストゥルメンタルトラックに設定します。この「AI駆動のビデオ作成」はHeyGenの「AIアバター」を活用して説明を行い、物理的なスピーカーを必要とせずに一貫した魅力的なプレゼンターを提供します。
Gen Zをターゲットにしたソーシャルメディアマーケター向けの魅力的な15秒の「縦型ビデオ広告」を開発し、フラッシュセールをプロモートします。美的感覚は視覚的に印象的でテンポが速く、鮮やかな色彩、トレンディなトランジション、大胆なオンスクリーンテキストを取り入れ、人気のあるエネルギッシュな音楽トラックと同期させます。特に、HeyGenの「字幕/キャプション」機能を活用して、音声なしでも最大のインパクトを確保し、迅速な展開のために「ビデオ作成」プロセスを簡素化します。
教育者やeラーニングプラットフォーム向けに、科学的な概念を説明する45秒のチュートリアルビデオを作成します。ビジュアルアプローチは明確で説明的で、シンプルなアニメーションとHeyGenのライブラリからの高品質な「ストックメディアアセット」を組み合わせ、柔らかいアンビエントなバックグラウンドスコアに設定します。この「ビデオメーカー」体験は、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、書かれたスクリプトを直接魅力的でわかりやすいビジュアルレッスンに変換することで強化されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは広告向けのAI駆動ビデオ作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、強力なGoogle Adsビデオメーカーを提供することでAI駆動のビデオ作成を簡素化します。ユーザーは高度なAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、迅速にビデオ広告を生成し、マーケティングビデオの制作を加速させます。
HeyGenは縦型フォーマットを含むさまざまなプラットフォーム向けの魅力的なビデオ広告を作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは多様なプラットフォーム向けにダイナミックなビデオ広告を作成できる多用途なビデオメーカーとして設計されています。プロフェッショナルなボイスオーバーや豊富なストックメディアアセットライブラリなどの機能が、マーケティングビデオの制作を強化します。
HeyGenはビデオコンテンツをカスタマイズするためにどのようなビデオ編集機能を提供していますか？
HeyGenは、洗練されたビデオ作成のための基本的なビデオ編集機能を提供しており、ビデオセグメントのトリミングが可能です。ユーザーはまた、ブランディングコントロール、字幕、クローズドキャプションを組み込んで、あらゆるキャンペーンに合わせてビデオ広告を完全にカスタマイズできます。
HeyGenはPPCキャンペーンやPerformance Maxのための効果的なビデオメーカーとしてどのように機能しますか？
HeyGenは直感的なビデオメーカーとして機能し、PPCキャンペーンやPerformance Maxに合わせた効率的なビデオ作成を可能にします。AI駆動のツールを使用して高品質なビデオ広告を制作し、YouTubeなどのプラットフォームでのデジタル広告活動を大幅に強化します。