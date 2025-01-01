Google広告チュートリアルビデオジェネレーター：魅力的なガイドを作成
HeyGenのAIアバターを使用して複雑なトピックを説明し、コンバージョンを促進する魅力的なGoogle広告ビデオチュートリアルを簡単に作成できます。
中級のGoogle広告ユーザーやマーケティングプロフェッショナルを対象に、ターゲティングパラメータの最適化と入札戦略の洗練化に関するベストプラクティスを詳述した1.5分間のビデオを開発してください。この教育的な作品は、明確で簡潔なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、正確さとインパクトを確保するために重要なデータポイントを強調するオンスクリーンテキストを含めます。プロフェッショナルなナレーション生成を組み込んで、魅力的な聴覚体験を提供します。
コンテンツクリエイターやマーケティングチーム向けに、効果的なマーケティングビデオを作成し、A/Bテストクリエイティブを実行するための適応可能なテンプレートの活用方法を示す2分間のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでクリエイティブにし、HeyGenのテンプレートとシーンからのさまざまなテンプレートの適用を紹介し、メディアライブラリ/ストックサポートからの多様なメディアで視聴者をインスパイアします。
eコマースビジネスやデジタルエージェンシー向けに、YouTube用のビデオコンテンツを生成し、モバイル最適化とコンバージョンの促進に重点を置いた実用的な1分間のビデオを作成してください。ビデオはモダンで結果重視のビジュアルスタイルを採用し、明確な例を示します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートが、どのデバイスでも完璧に見えるようにビデオを保証する方法を示し、より広いアクセシビリティとインパクトのために正確な字幕/キャプションを補完します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは効果的なGoogle広告ビデオキャンペーンの作成をどのように支援しますか？
HeyGenはAIを活用したビデオ作成を通じて、ユーザーがGoogle広告に最適化された高品質のマーケティングビデオを迅速に生成できるようにします。適応可能なテンプレートとAIアバターを活用して、ビデオリーチキャンペーンや潜在的なコンバージョンに最適化された魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenはプロンプトからビデオを生成するためにどのような技術的能力を提供しますか？
HeyGenはプロンプトからビデオを生成するための高度なAI機能を提供し、テキストスクリプトをリアルなナレーションとAIアバターを備えた洗練されたビデオに変換します。これにより、コンテンツ作成プロセスが効率化され、多様なマーケティングビデオを簡単に制作できます。
HeyGenはYouTubeやモバイルデバイスなどのさまざまなプラットフォーム向けにビデオを最適化するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは多様性を考慮して設計されており、YouTubeを含む複数のプラットフォームに適応可能なビデオを作成できます。アスペクト比のリサイズやモバイル最適化などの機能により、ビデオジェネレーターコンテンツがさまざまな視聴環境でプロフェッショナルに見え、良好に機能することを保証します。
HeyGenはキャンペーンでのビデオクリエイティブのA/Bテストをどのようにサポートしますか？
HeyGenは複数のビデオバリエーションの作成を簡素化し、キャンペーンでのクリエイティブのA/Bテストを効率的に行えるようにします。AIを活用した迅速なビデオ作成により、AIアバターやナレーションなどの要素を簡単に適応させ、ターゲティングパラメータに最も効果的なマーケティングビデオを特定できます。