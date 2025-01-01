Google 広告チュートリアル動画: キャンペーンを迅速にマスター

効果的なGoogle 広告キャンペーンを管理し、ROIを向上させる方法を学びましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画で簡単に素晴らしいチュートリアル動画を作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャー向けに、キャンペーンターゲティングを改善するための効果的なキーワードリサーチ技術と広告グループの構造化方法を示す90秒の指導動画を開発してください。ビジュアルはクリーンでプロフェッショナルにし、情報豊富でエネルギッシュなナレーションを使用し、HeyGenの字幕/キャプションで重要な用語を強調します。
サンプルプロンプト2
中級のGoogle 広告ユーザーを対象に、キャンペーン管理と広告最適化戦略を通じて投資収益率を向上させるための詳細な2分間のガイドを制作してください。この動画にはダイナミックなビジュアルと自信に満ちた専門的なナレーションが必要で、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を効率的に使用して生成します。
サンプルプロンプト3
eコマースストアオーナー向けに、Google 広告ダッシュボード内でのコンバージョントラッキングの設定手順を説明する45秒の簡潔な動画を設計してください。ビジュアルスタイルは洗練されてモダンで、直接的で簡潔なナレーションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを迅速に活用して構築します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Google 広告チュートリアル動画の仕組み

HeyGenを使用して、複雑なトピックを簡素化し、明確でインパクトのある指示を提供する魅力的なGoogle 広告チュートリアル動画を効率的に作成する方法を学びましょう。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
広告キャンペーンの設定などのGoogle 広告トピックをアウトラインし、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、テキストをダイナミックで音声駆動の動画に迅速に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
魅力的なAIアバターを選び、Google 広告チュートリアルのプロフェッショナルなプレゼンターとして、視聴者に一貫性のある魅力的な画面上の存在感を提供します。
3
Step 3
ブランド要素を適用
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ロゴやブランドカラーをシームレスに統合し、全体的なキャンペーン管理戦略に沿った動画のプロフェッショナリズムを向上させます。
4
Step 4
アクセシビリティ機能でエクスポート
広告最適化のベストプラクティスに従い、正確な字幕/キャプションを自動生成して動画のリーチを拡大し、完成したGoogle 広告チュートリアルを簡単にエクスポートして配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

コンテンツプロモーションを効率化

Google 広告チュートリアルから短い動画を迅速に生成し、ソーシャルメディアでのトラフィックを促進し、指導コンテンツを効果的にプロモーションします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして複雑なトピックのGoogle 広告チュートリアル動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターとナレーションを使用したプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換することで、魅力的なGoogle 広告チュートリアル動画の作成を簡素化します。これにより、最初のキャンペーン構造の設定、広告グループの管理、キャンペーンの最適化などの技術的な側面を明確に説明し、ターゲットオーディエンスに複雑な情報をアクセスしやすくします。

HeyGenは高度なデジタルマーケティング戦略を説明するための動画コンテンツの制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、広告キャンペーンのための高度なデジタルマーケティング戦略を説明する高品質な動画コンテンツの制作を可能にします。詳細なキーワードリサーチ、コンバージョントラッキング、競合分析などの概念を効果的に説明でき、複雑な動画制作スキルを必要としません。

HeyGenはGoogle 広告キャンペーン管理のための情報動画の作成をどのように効率化しますか？

HeyGenはスクリプトからのテキスト動画機能とカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、Google 広告キャンペーン管理のための情報動画の作成を効率化します。Google 広告ダッシュボードの更新を説明したり、広告最適化技術を示したり、さまざまなツールや設定を案内する動画を迅速に生成し、貴重な時間とリソースを節約できます。

HeyGenはオンライン広告のための動画コンテンツがブランドの一貫性を維持するのをどのように保証しますか？

HeyGenは、ロゴや色のブランディングコントロールとプロフェッショナルなAIアバターを使用することで、オンライン広告のための動画コンテンツが強力なブランドの一貫性を維持することを保証します。これにより、ターゲットオーディエンスに響く高インパクトなクリック課金広告動画を作成し、すべてのデジタルマーケティング活動でブランドイメージを強化します。