Google広告ビデオメーカー: 驚くべき広告のためのAIビデオ作成

テキスト-to-ビデオ生成を使用して、効果的なビデオキャンペーンに最適な高品質のビデオ広告にアイデアを変換します。

小規模ビジネスオーナーが効果的なGoogle広告キャンペーンを迅速に開始できる方法を示す、30秒のダイナミックなビデオを作成してください。このビデオは忙しい起業家を対象としており、エネルギッシュなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージック、明確なナレーションを特徴としています。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオとナレーション生成を利用して、AIによる印象的なGoogle広告ビデオメーカーコンテンツの作成の容易さを強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

マーケティングプロフェッショナルを対象とした、45秒の洗練されたビデオを開発してください。彼らはビデオキャンペーンのために多様な広告クリエイティブを制作する必要があります。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで、ダイナミックなトランジションと権威あるナレーションを備えています。HeyGenのテンプレートとシーン、AIアバターを紹介し、複数のキャンペーンバリエーションを効率的に生成する方法を示してください。
ブログ投稿を魅力的なソーシャルメディアコンテンツに変換したいコンテンツクリエイター向けの、60秒の魅力的な指導ビデオをデザインしてください。フレンドリーで会話調のトーンと鮮やかなグラフィックを使用し、デジタルリーチを拡大したい人々にアピールします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれたコンテンツを簡単に変換し、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを補完します。
モバイルファースト広告に焦点を当てたデジタルマーケターに最適な、15秒の簡潔なビデオを制作してください。特に縦型ビデオ広告やバンパー広告に適しています。このテンポの速い、視覚的に印象的なビデオは、インパクトのある効果音を特徴とし、迅速なコンテンツ配信を示します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調し、迅速な適応を可能にし、メディアライブラリ/ストックサポートで高品質のクリエイティブ資産を提供します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Google広告ビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なAIプラットフォームを使用して、Googleキャンペーンのための驚くべき高コンバージョンビデオ広告を簡単に作成し、リーチとエンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
初期ビデオドラフトを作成
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、マーケティングメッセージを魅力的なビジュアルに迅速に変換し、AIビデオ作成プロセスを効率化します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルとナレーションを追加
ダイナミックなAIアバターを使用してメッセージを伝え、コンテンツをより魅力的にします。
3
Step 3
ブランドアイデンティティと調整を適用
HeyGenのブランディングコントロールを使用してロゴや色を調整し、広告がブランドに一致するようにします。
4
Step 4
Google広告キャンペーンをエクスポートして開始
さまざまなGoogle広告の配置に合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してビデオを完成させます。次のビデオキャンペーンにシームレスに統合できるようにビデオをダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ビデオの証言

顧客の証言をダイナミックなAIビデオに変換し、信頼を築き、広告キャンペーンのために製品の価値を効果的に示します。

よくある質問

HeyGenはGoogle広告ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーが魅力的な広告クリエイティブを迅速に制作できるように設計された強力なAIビデオ作成プラットフォームです。AIアバターと多様なテンプレートを活用して、ビデオキャンペーンに合わせた高品質のビデオを生成します。

HeyGenはカスタムAIアバターをビデオコンテンツ用に生成できますか？

はい、HeyGenはソーシャルメディアコンテンツや広告クリエイティブを強化するリアルなAIアバターを生成することができます。この機能により、プロの俳優や複雑なビデオ制作を必要とせずに、パーソナライズされたビデオ生成をスケールすることができます。

HeyGenは既存の資産をビデオに変換する方法を提供していますか？

HeyGenは、テキストからビデオ、画像からビデオへの高度な機能を通じて、クリエイティブ資産をダイナミックなビデオに変換します。これにより、さまざまなプラットフォーム向けの縦型ビデオ広告やバンパー広告など、多様なコンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenはAIビデオにプロフェッショナルなナレーションオプションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは強力なナレーション生成機能を提供しており、AIビデオ作成に明確で自然なサウンドのナレーションを含めることができます。この機能は、すべてのビデオキャンペーンや広告クリエイティブにプロフェッショナルなタッチを加えます。