究極のゴールアップデートビデオメーカーソリューション
AIアバターを使用して、進捗を魅力的なビデオに変換し、瞬時に共有して祝うことができます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
熱心なスポーツファン向けに、最近の試合やアスリートのキャリアの「ベストモーメント」を紹介する30秒の「ハイライトリール」を作成し、ソーシャルメディアで共有しましょう。視覚スタイルは、アクションのスリルを捉えるために、エネルギッシュなカットとインパクトのある音響効果を備えたテンポの速いものにしてください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して映像をシームレスに統合し、さまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用しましょう。
潜在的な顧客やステークホルダーを対象に、最近の製品発表や会社のマイルストーンを効果的に要約する60秒の「イベントリキャップ」ビデオを作成しましょう。このビデオは、イベント映像と明確なテキストオーバーレイを組み合わせた洗練されたビジュアル美学を特徴とし、心地よい背景音楽と親しみやすいナレーションを設定します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して簡潔な説明を生成し、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保しましょう。
大学のリクルーターやコーチに自分の「プレイヤーモーメント」を紹介するために、意欲的なアスリート向けに設計された45秒の「トレーニングクリップ」ビデオを制作しましょう。視覚と音声のスタイルは、スキルと決意を強調する力強い音楽と明確なアクションショットで、モチベーションを高めるものにしてください。HeyGenのAIアバターを使用してプロフェッショナルなイントロまたは結論を作成し、テンプレートとシーンを活用してリールに洗練された一貫性のある外観を与えましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
編集経験がなくても魅力的なスポーツハイライトビデオを作成するにはどうすればよいですか？
HeyGenの直感的なAIハイライトビデオメーカーは、プロフェッショナル品質のスポーツハイライトリールを誰でも簡単に作成できるようにします。使いやすいインターフェースと事前にデザインされたテンプレートを使用して、アップロードした映像を魅力的なビデオに簡単に変換でき、複雑な編集スキルは不要です。
HeyGenのAIハイライトビデオメーカーがスポーツモーメントのカスタマイズにおいて際立っている理由は何ですか？
HeyGenは高度なAIを活用して、映像内の重要な瞬間をインテリジェントに特定します。その後、カスタム音楽、ダイナミックなトランジション、さまざまな編集スタイルでハイライトリールをさらにカスタマイズでき、ビデオがあなたのベストプレイヤーモーメントの興奮と本質を完璧に捉えることを保証します。
HeyGenはソーシャルメディアで共有するのに適した高品質のハイライトリールを制作するのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenは、ハイライトビデオを驚くべき4K解像度でエクスポートでき、鮮明で鮮やかな再生を保証します。プラットフォームはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズもサポートしており、イベントリキャップをより広いオーディエンスと簡単にダウンロードして共有できます。
HeyGenのAIプラットフォームでどのような種類のハイライトビデオを作成できますか？
HeyGenの多用途なAIプラットフォームは、スリリングなゴールアップデートビデオメーカーから包括的なイベントリキャップ、個々のプレイヤーモーメントまで、さまざまなハイライトビデオの作成に最適です。オンラインエディターを使用して、最も記憶に残る成果を紹介する魅力的なスポーツハイライトビデオを生成できます。