目標設定ビデオメーカー：目標をより早く達成

スクリプトからテキストビデオを使用して、強力な目標設定ビデオに変換し、チームが目標を視覚化し達成するのを支援します。

ソロプレナーや小規模ビジネスオーナー向けに、ビジネス目標設定のための迅速で実行可能なステップに焦点を当てた30秒のダイナミックなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは、クリーンなグラフィックと現代的で明るい雰囲気を持ち、インスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックと明瞭なAIナレーションを組み合わせて、手間なく魅力的なビデオを制作できる「目標設定ビデオメーカー」の効果を示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
個人の成長を求める人々のために設計された45秒の内省的なビデオを開発し、個人の目標を設定し追跡するための簡略化されたプロセスを示します。穏やかな色調のビジュアル美学とアンビエントミュージックを使用し、HeyGenのAIアバターを活用してナレーションと旅のデモンストレーションを行い、どのようにして簡単に「テンプレートをカスタマイズ」して個人化された「目標設定ビデオ」を作成できるかを強調します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチーム向けに、AIを活用して効率的なキャンペーン目標設定を行うための60秒のプロフェッショナルな指導ビデオを制作します。このビデオは、プロフェッショナルなトランジションを備えたダイナミックなビジュアルスタイル、エネルギッシュなバックグラウンドミュージック、アクセシビリティのための明確な字幕/キャプションを特徴とし、多様な「ビデオテンプレート」を備えた「AIビデオジェネレーター」がコンテンツ制作を効率化する方法を紹介します。
サンプルプロンプト3
HRチームやL&Dスペシャリスト向けに、会社全体の目標設定フレームワークを新入社員に紹介する40秒の情報ビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはフレンドリーで、イラスト付きのグラフィックと企業向けの音楽を取り入れ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、トレーニングビデオ全体で一貫したメッセージを確保し、より「インタラクティブなビデオ」にします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

目標設定ビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、チームやオーディエンスのために効果的な目標設定ビデオを簡単に作成し、目標を達成します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
目標設定のためにデザインされた多様なプロフェッショナルビデオテンプレートから選択するか、白紙のキャンバスから始めて、ビジョンに完璧にマッチさせます。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズする
特定の目標やブランドに合わせてテンプレートを簡単にカスタマイズします。広範なメディアライブラリ/ストックサポートから独自の画像、ビデオ、音楽を追加して、メッセージを響かせます。
3
Step 3
AIスポークスパーソンで強化する
AIアバターや自然な音声ナレーションを追加して、目標設定ビデオメーカーを活気づけます。スクリプトを入力し、AIがプロフェッショナルなナレーションやAIスポークスパーソンを生成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
魅力的なビデオを最終確認し、最後の編集を行います。その後、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、高品質の目標設定ビデオをさまざまな形式でダウンロードし、オーディエンスをインスパイアする準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアで目標の進捗を共有

.

目標設定の旅を共有し、マイルストーンを祝うことで、達成を広くオーディエンスにインスパイアする魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な目標設定ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、魅力的な目標設定ビデオを簡単に作成できるようにします。幅広いカスタマイズ可能なビデオテンプレートから選択し、AIスポークスパーソンを追加して目標を明確に伝えることができます。

HeyGenのビデオテンプレートを特定のブランドやトレーニングのニーズに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはビデオテンプレートをブランドの独自のアイデンティティに合わせて広範にカスタマイズすることを可能にします。マーケティング担当者やHRチームは、これらのテンプレートを簡単に適応させて、一貫したブランドのトレーニングビデオやマーケティングコンテンツを制作できます。

HeyGenはAI生成ビデオを強化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、自動キャプション、多様なナレーションオプション、包括的なストック映像ライブラリなどの強力な機能を提供し、ビデオを豊かにします。これらのツールを使用して、ビデオエディター内で高品質でプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できます。

HeyGenはYouTubeなどのプラットフォーム向けに高品質のビデオを制作するのにどのように役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を活用して、YouTubeや他のプラットフォームに最適な高品質で魅力的なビデオを制作するのに役立ちます。簡単に魅力的なコンテンツを生成し、ターゲットオーディエンスに適したさまざまなアスペクト比でエクスポートできます。