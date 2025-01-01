Go To Market トレーニングビデオジェネレーター: より早くローンチ
スクリプトから簡単に作成されたダイナミックなトレーニングビデオでGTM戦略を変革します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業チーム向けに、新製品のオンボーディングを目的とした45秒の魅力的なトレーニングビデオを作成します。このビデオは、親しみやすく情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、AIアバターをメインプレゼンターとして使用して親近感を築き、事前に書かれたスクリプトからコンテンツを提供します。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、複雑な概念を簡単に理解できるようにします。
ソーシャルメディアコンテンツに最適化された30秒のバリュープロポジションビデオを制作します。デジタルマーケターやソーシャルメディアマネージャーをターゲットに、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、視覚的に魅力的でテンポの速いクリップを作成し、大胆なオンスクリーンテキストとキャッチーなサウンドデザインで、視聴者の注意を素早く引き付け、サービスのコアバリューを効果的に伝えます。
潜在顧客を対象とした60秒の洗練された説明ビデオを生成し、顧客獲得キャンペーンに焦点を当てます。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連するストック映像を組み込み、カスタムブランディング要素と自信に満ちた説得力のあるボイスオーバーを組み合わせて、視聴者を解決策に導き、行動を促します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてGTM戦略ビデオと製品ローンチを強化できますか？
HeyGenは、プロフェッショナル品質のGTM戦略ビデオと製品ローンチビデオを効率的に作成できる強力なAIビデオジェネレーターです。魅力的なAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、ターゲット市場に響く説得力のあるバリュープロポジションビデオを制作できます。
HeyGenは魅力的なビデオを制作するためにどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？
HeyGenはクリエイティブエンジンとして機能し、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なボイスオーバーを備えたテキストからビデオを生成する強力なツールを提供します。ブランディングコントロールを適用し、メディアライブラリを活用して、魅力的なソーシャルメディアコンテンツやその他のマーケティングビデオを作成できます。
HeyGenはマーケターのためにビデオ制作プロセスを簡素化できますか？
はい、HeyGenはビデオ制作を大幅に簡素化し、マーケターのための高度なマーケティングビデオメーカーとして機能します。AIツールとドラッグアンドドロップエディターを使用して、広範なビデオ編集スキルを必要とせずに、高品質のアニメーションビデオやトレーニングビデオを簡単に作成できます。
HeyGenはどのようにしてAIを活用してダイナミックなビデオコンテンツを作成しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してスクリプトをダイナミックなビデオコンテンツに変換し、多様なAIアバターと自然なボイスオーバーを特徴としています。このAIビデオ作成機能により、プロフェッショナル品質の説明ビデオや顧客獲得キャンペーンを迅速に開発し、一貫したブランディングとメッセージングを確保します。