教育ビデオメーカー：GMAT学習を簡素化
AIとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、GMATの学習資料を魅力的なビデオに簡単に変換し、効果的なオンライン教育を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
GMAT統合推論セクションを紹介する60秒の「学習ガイドビデオ」をデザインします。GMAT受験予定者を対象としたこの「eラーニングビデオ」は、既製のビデオテンプレートを使用して動的でモダンなビジュアルを実現し、複雑なアイデアを消化しやすく魅力的にするために、アップビートなバックグラウンドトラックと親しみやすく情報豊富なナレーションを組み合わせます。目的は、この試験セクションを解明するプロフェッショナルな教育コンテンツを制作することです。
GMAT文法修正のための「試験準備」ヒントを提供する30秒の簡潔なビデオを制作します。このビデオは、迅速な戦略的アドバイスを求めるGMAT学生を対象としており、インパクトのあるテキストオーバーレイと必須の字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを向上させ、モチベーションを高めるエネルギッシュな声で提供されます。焦点は、消化しやすい形式で魅力的なレッスンを提供することです。
GMATクリティカルリースニングの仮定問題に取り組むための「視覚学習コンテンツ」ガイドとして機能する50秒の教育ビデオを開発します。特に言語スキルを磨くGMAT学生向けに、一般的なトラップを示す洗練されたイラストスタイルを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、正確で明確なAIボイスがプロフェッショナルな教育コンテンツの説明を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIを使用してテキストを魅力的なビデオに変換することで、教育ビデオの作成を簡素化します。ユーザーは既製のビデオテンプレートとAIアバターを活用し、スクリプトから最終ビデオまでの制作プロセス全体を効率化できます。
HeyGenは数学ビデオレッスンや学習ガイドのような専門的な学習コンテンツの生成を支援できますか？
はい、HeyGenは数学ビデオレッスンや包括的な学習ガイドビデオを含む専門的なコンテンツを作成するための効果的なAIビデオジェネレーターです。複雑な概念を明確で魅力的な視覚学習コンテンツに簡素化し、学生の理解を向上させます。
HeyGenは教育ビデオコンテンツにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは教育ビデオに対して広範なカスタマイズを提供し、ユーザーはさまざまなAIアバターを選択し、アニメーションを組み込み、豊富なメディアライブラリを利用できます。ブランドコントロール、音楽、エフェクトを使用して、オーディエンスに合わせたプロフェッショナルな教育コンテンツを作成できます。
HeyGenは教育者にとって迅速で効率的なビデオ制作をどのように可能にしますか？
HeyGenはAIを活用したツールでビデオ制作プロセス全体を効率化し、教育者が迅速にビデオを生成できるようにします。このプラットフォームは制作時間を大幅に短縮し、教師が従来の方法よりも効率的に高品質な教育ビデオを制作できるようにします。