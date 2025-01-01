ウェルカムビデオメーカー: AIを活用したイントロ作成

AIアバターを使用して、新入社員やクライアント向けの魅力的なウェルカムビデオを簡単に作成します。

125/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターが、若くてテクノロジーに精通した視聴者をターゲットにしたソーシャルメディアチャンネル用のダイナミックな15秒のイントロビデオを必要としています。このビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、現代的なグラフィックとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックで、瞬時に認識される魅力的なビデオイントロメーカーのアイデンティティを作り出すべきです。
サンプルプロンプト2
企業の新入社員向けに、プロフェッショナルでありながら親しみやすい45秒のオンボーディングウェルカムビデオを作成してください。この制作では、HeyGen AIアバターが直接的で安心感のあるメッセージを伝え、クリーンで企業的なビジュアルスタイルと会社のブランディングを統合し、新しい社員が初日から情報を得てつながりを感じられるようにします。
サンプルプロンプト3
国際的な聴衆向けに、重要な更新を効果的に伝える60秒のグローバルアナウンスメントビデオが必要です。HeyGenの包括的な字幕/キャプション機能を活用し、シンプルなテキストオーバーレイと中立的で権威ある声を使用して、明確で鮮明なビジュアルデザインを提供し、理想的なグローバルウェルカムビデオジェネレーターとして機能します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

グローバルウェルカムビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールと直感的なカスタマイズを使用して、新入社員やあらゆる視聴者向けの魅力的なウェルカムビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
プロフェッショナルなビデオテンプレートを選択するか、テキストプロンプトを使用してスクリプトを生成することから始めます。私たちの「テンプレートとシーン」機能が迅速なスタートをサポートします。
2
Step 2
AIでカスタマイズ
多様なAIアバターから選択し、人間らしい音声をナレーションに統合して、メッセージを生き生きとさせます。「AIアバター」機能を活用してください。
3
Step 3
ビジュアルを強化
豊富なメディアライブラリから関連するビジュアルを追加します。「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して、コンテンツに合った画像、ビデオ、音楽を簡単に取り入れましょう。
4
Step 4
エクスポートと共有
ウェルカムビデオを完成させ、高解像度でエクスポートし、ウォーターマークなしで提供します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能により、どのプラットフォームにも対応できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なコミュニティウェルカムを作成

.

新しいコミュニティメンバーや顧客と簡単に接続し、インスパイアする、心温まるパーソナライズされたウェルカムビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためにAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストプロンプトを使用して驚くべきビジュアルとAIビデオを簡単に作成できるようにし、多様なビデオ作成ニーズに理想的な高度なAIビデオジェネレーター機能を提供します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なメディアライブラリにより、ダイナミックなシーンの作成がシームレスになります。

HeyGenは私のYouTubeチャンネルのためにプロフェッショナルなビデオイントロメーカーを作成するのに役立ちますか？

もちろんです！HeyGenは、多様なビデオテンプレートとカスタマイズツールを備えた強力なビデオイントロメーカーを提供し、魅力的なイントロを作成します。ブランドロゴを簡単に追加し、人間らしい音声を選び、アニメーションやロゴのリビールを含めて洗練された結果を得ることができます。

HeyGenには、私のウェルカムビデオメーカーコンテンツをパーソナライズするためのどのようなカスタマイズツールがありますか？

HeyGenは広範なカスタマイズツールを提供し、ウェルカムビデオメーカーのプロジェクトのあらゆる側面を調整できます。AIアバターを活用し、さまざまなビデオテンプレートから選択し、テキストイントロなどの要素を追加して、新入社員やあらゆる視聴者に完璧に合わせることができます。

HeyGenは高品質な出力とユーザーフレンドリーなビデオエディター体験を保証しますか？

はい、HeyGenはウォーターマークなしで高解像度のビデオを提供し、毎回プロフェッショナルな仕上がりを保証します。ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターにより、テキストプロンプトから最終的な洗練されたビデオまで、ビデオ作成が誰にでもアクセス可能になり、ワークフローが合理化されます。