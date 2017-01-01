グローバルビデオジェネレーター: AIで魅力的なビデオを作成

強力なテキストからビデオへの機能を活用し、プロフェッショナル品質のマーケティングビデオを生成することで、コンテンツ作成のワークフローを変革します。

開発者やIT教育者を対象に、HeyGenが高度なAIビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを説明する1分間の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練され、インフォグラフィックを多用し、データフローや技術的プロセスを示し、正確で情報豊富なAI生成のナレーションを添えてください。複雑なドキュメントを魅力的なビジュアルコンテンツに変換する「スクリプトからビデオへ」機能の効率性を強調し、技術トレーニングモジュールにおけるその有用性を示してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
多国籍企業やマーケティングマネージャーを対象に、HeyGenがグローバルビデオジェネレーターとしての実力を示す45秒のプロモーションビデオをデザインしてください。ビジュアルの美学は鮮やかでグローバルな視点を持ち、多様な場所をフィーチャーし、AIアバターが複数の言語でメッセージをシームレスに伝える様子を描写します。AIアバター機能を活用してローカライズされたコンテンツ作成を示し、効果的な異文化間コミュニケーションと効率的なマルチフォーマットエクスポートをサポートする多様なナレーション生成オプションを提供します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターや技術トレーナー向けに、HeyGenを使用してビデオのアクセシビリティを向上させるプロセスを示す90秒の詳細な指導ビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確なステップバイステップの画面共有チュートリアルで、親しみやすく情報豊富なナレーションを添えます。「字幕/キャプション」機能に焦点を当て、その精度と全体的なコンテンツ作成ワークフローへの統合の容易さを示し、多様な視聴者向けの制作を効率化します。
サンプルプロンプト3
グラフィックデザイナーやデジタルマーケターを対象に、HeyGenの「画像からビデオへ」機能を使用して静的なビジュアルをどのように生き生きとさせるかを示す1分30秒の魅力的なビデオを開発してください。創造的で芸術的なビジュアルスタイルを採用し、高品質の画像からダイナミックなビデオセグメントへのシームレスな移行を描写し、インスピレーションを与えるエネルギッシュなナレーションを添えます。メディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルストーリーを豊かにし、デジタルマーケティングキャンペーンの革新的なアプローチを可能にします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

グローバルビデオジェネレーターの仕組み

プロフェッショナルでローカライズされたビデオを簡単に作成し、アイデアを魅力的なビジュアルコンテンツに変換して、グローバルな視聴者に届けるための高度なAIツールを活用します。

1
Step 1
スクリプトを作成またはメディアをアップロード
希望するスクリプトを作成または貼り付けるか、既存のメディアをアップロードします。当プラットフォームは「テキストからビデオへの」機能を活用し、言葉を瞬時にビデオの基盤に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
メッセージを表現するために多様な「AIアバター」から選択します。ブランドに合わせてプレゼンターをパーソナライズし、特定の視聴者にグローバルにアピールします。
3
Step 3
ナレーションとブランディングを追加
複数の言語でプロフェッショナルな「ナレーション生成」を使用してビデオを強化します。ロゴや色などのブランディングコントロールを適用し、すべてのコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを維持します。
4
Step 4
グローバルビデオをエクスポート
高品質のビデオを生成し、さまざまなアスペクト比とフォーマットで「エクスポート」して、あらゆるプラットフォームに適した形でメッセージを世界中の視聴者に届け、驚くべき「HD品質の出力」を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアコンテンツ

.

短編ビデオコンテンツを迅速に制作し、グローバルなソーシャルプラットフォームでのアクティブで魅力的な存在感を維持します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなAIビデオを生成しますか？

HeyGenは高度なAIアバター生成技術と強力なテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。当プラットフォームは洗練されたニューラルネットワークを使用し、さまざまな用途においてプロフェッショナル品質で魅力的なビデオを提供します。

HeyGenが生成するビデオの出力品質とフォーマットはどのようなものですか？

HeyGenはすべての生成されたビデオに対してHD品質の出力を保証し、鮮明でクリアなビジュアルを提供します。ユーザーはAIを活用したビデオをさまざまなフォーマットでエクスポートでき、異なるプラットフォームや用途にシームレスに統合できるマルチフォーマットエクスポートをサポートします。

HeyGenは私のコンテンツ作成ワークフローを改善できますか？

はい、HeyGenは直感的なビデオ編集機能とシームレスなワークフロー統合を通じて、コンテンツ作成プロセスを効率化するよう設計されています。当プラットフォームはリアルタイム処理機能を提供し、スクリプトから最終出力までの迅速なビデオ制作を可能にします。

HeyGenはAIビデオに多様なナレーションオプションを提供しますか？

HeyGenは包括的なナレーション生成機能を提供し、ユーザーが幅広い声と言語から選択できるようにします。これにより、AIビデオはグローバルなリーチを達成し、正確なメッセージ配信のための優れたプロンプト遵守を維持できます。