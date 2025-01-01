グローバルアップデートビデオジェネレーター: インスタントグローバルインサイト
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、データを魅力的なグローバルアップデートに簡単に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいユーザーが複雑なプラットフォームを学ぶための90秒の指導ビデオを開発し、UIのハイライトと親しみやすいAIアバターを用いた明確なステップバイステップのビジュアルスタイルを採用します。音声は落ち着いて指導的であり、HeyGenの`スクリプトからのテキストビデオ`機能を利用して書かれた指示を生き生きとさせ、`字幕/キャプション`でアクセシビリティと明確さを高め、スムーズな学習体験を保証します。
国際ビジネスリーダー向けに2分間の`グローバルインサイトアップデートビデオメーカー`プレゼンテーションをデザインし、インタラクティブな世界地図と多様でプロフェッショナルな`AIアバター`を用いて異なる地域を表現します。音声は権威あるトーンを維持し、HeyGenのカスタマイズ可能な`テンプレートとシーン`とシームレスに統合され、重要な意思決定者に情報を提供する洗練されたグローバルに関連するメッセージを保証します。
ソーシャルメディアマネージャーをターゲットにした45秒のプロモーションビデオを作成し、HeyGenの`メディアライブラリ/ストックサポート`を利用して魅力的でテンポの速いビジュアルとモダングラフィックスを使用します。音声はアップビートでエネルギッシュであり、背景音楽と明確なナレーションを組み合わせ、最終出力を`アスペクト比のリサイズとエクスポート`で最適化し、さまざまな`ソーシャルメディア`プラットフォームで完璧に表示されるようにし、真の`エンドツーエンドビデオ生成`を反映します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして字幕/キャプションでビデオのアクセシビリティを確保しますか？
HeyGenは、ビデオに字幕/キャプションを追加することを簡単にし、複数の言語でのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。強力なオンラインエディターは、これらの重要な要素を正確に制御するための堅牢なビデオ編集ツールを提供します。
HeyGenのAIビデオジェネレーターは自然で感情に配慮したボイスオーバーを生成できますか？
はい、HeyGenのAIビデオジェネレーターは自然で感情に配慮したボイスオーバーを作成するのに優れており、スクリプトからのテキストビデオを非常に魅力的なコンテンツに変換します。この高度な機能は、視聴者の体験を大幅に向上させます。
HeyGenはどのようなエンドツーエンドビデオ生成機能を提供していますか？
HeyGenは、開始から終了まで高品質のコンテンツを作成できる包括的なエンドツーエンドビデオ生成機能を提供します。これには、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、多様なAIアバター、独自のアイデンティティを維持するための広範なブランディングコントロールが含まれます。
HeyGenはソーシャルメディアなどの多様なプラットフォーム向けにさまざまなアスペクト比とエクスポートオプションをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenのオンラインエディターの高度なビデオ編集ツールは、アスペクト比のリサイズとエクスポートをシームレスに行い、ソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを最適化します。これにより、ビデオは常にプロフェッショナルに見え、どこで共有されても完璧にフィットします。