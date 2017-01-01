グローバルトレーニングビデオメーカー: 魅力的なコンテンツを作成
リアルなAIアバターを使用して、L&Dチームがグローバルに魅力的で多言語のトレーニングコンテンツを作成できるようにします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
国際的な労働力を持つグローバルなL&D専門家と企業を対象に、HeyGenが多言語トレーニングコンテンツの迅速な作成をどのように可能にするかを紹介する1分間の説明ビデオを開発してください。ビデオはダイナミックで視覚的に魅力的なスタイルを採用し、多様な画面要素を通じてグローバルな包括性を示し、明確で自信に満ちた声でナレーションを行います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用してコアコンテンツを迅速に生成し、複数言語の自動生成された字幕を含めてそのグローバルなリーチを強調します。
ITトレーニング部門とプロジェクトマネージャー向けに、HeyGenを使用した技術チュートリアルの効率性とスケーラビリティを示す75秒のプロモーションビデオを制作してください。ビジュアル美学はモダンで洗練されており、効率的なワークフローを示すことに焦点を当て、正確で知識豊富な声でサポートします。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートからカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルグレードのトレーニングモジュールを迅速に組み立てることで、コスト効率の高い制作面を強調します。
技術ライター、ソフトウェア開発者、製品チームを対象に、HeyGenがコンセプトから最終エクスポートまでの包括的なビデオドキュメンテーションをどのように支援するかを示す2分間の詳細なチュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確で段階的かつ情報豊富で、実用的なソフトウェアウォークスルーに似ており、落ち着いた指導的な声でナレーションを行います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して複雑な指示を魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、エンドツーエンドのビデオ生成の容易さを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニングビデオの作成においてどのように生成AIプラットフォームを活用していますか？
HeyGenは高度な生成AIプラットフォームを利用して、テキストを魅力的なトレーニングビデオに簡単に変換します。このAI技術はリアルなAIアバターとダイナミックなシーンを駆使し、複雑な制作なしで高品質なコンテンツを作成できるようにします。トレーニングビデオの生成プロセス全体を効率的に簡素化します。
HeyGenはL&Dチームが多言語トレーニングコンテンツを効率的に作成するのを支援できますか？
もちろんです。HeyGenはL&Dチームが多言語トレーニングコンテンツを簡単に作成できるようにします。多言語のボイスオーバーや字幕の生成機能を備えており、ビデオチュートリアルや従業員のオンボーディング資料がグローバルなオーディエンスに響くようにします。これにより、HeyGenは貴重なグローバルトレーニングビデオメーカーとなります。
グローバルトレーニングビデオメーカーのコンテンツを強化するために利用できるAIアバターはどのようなものですか？
HeyGenは、グローバルトレーニングビデオメーカーのニーズに応じた多様な高品質AIアバターを提供しています。これらのAIアバターは、スクリプト生成コンテンツを生き生きとさせ、ビデオドキュメンテーションや指導資料に一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供します。ブランドやトレーニングメッセージに最適なカスタマイズ可能なアバターを選択できます。
HeyGenのエンドツーエンドのビデオ生成プロセスはどのように行われますか？
HeyGenは直感的なエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームを提供しており、スクリプトから直接開始できます。ユーザーはテキストを入力し、AIアバターを選択し、カスタマイズ可能なテンプレートから選んで完全なビデオを制作できます。この簡素化されたテキスト-to-ビデオワークフローにより、複雑なビデオ制作が誰にでもアクセス可能になります。