グローバルトレーニングビデオジェネレーター: AIによるeラーニングの簡素化
L&Dチーム向けに、テキストからビデオスクリプトを使用して、魅力的で多言語のトレーニングビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
グローバルな従業員向けに90秒のコンプライアンス研修の更新を開発し、重要な情報を迅速に伝達する必要があるコンプライアンス担当者を対象とします。ビデオは真剣でありながらアクセスしやすいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを使用して、簡潔なテキストからビデオへのスクリプトで主要なポリシー変更を伝え、さまざまな地域で一貫したトーンとメッセージを確保します。これは、AIアバターを使用して迅速かつ効果的な「コンプライアンス研修」の伝達を実証します。
新しいグローバルチームメンバー向けに2分間の「従業員オンボーディング」歓迎ビデオを制作し、HRプロフェッショナルが編集スキルを必要とせずに簡単に作成できるように設計されています。ビジュアルとオーディオのスタイルは温かく、情報豊かで視覚的に魅力的であり、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して会社の文化と初期のステップを紹介します。フレンドリーなAI音声が視聴者を主要な情報に導き、迅速なコンテンツ作成のためのプラットフォームの使いやすさを強調します。
製品開発者とサポートエンジニア向けに60秒の技術的な「ビデオドキュメンテーション」作品を作成し、新しいAPI統合を詳述します。ビジュアルアプローチは非常に機能的でクリーンであり、スクリプトからの正確なテキストからビデオへの変換を使用して複雑なステップを説明し、騒がしい環境での明確さのために自動生成された字幕/キャプションを補完します。オーディオは直接的で説明的なAI音声であり、「生成AIプラットフォーム」の力を示し、技術仕様を迅速に明確なビジュアルガイドに変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは生成AIを使用してどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度な生成AIプラットフォームを活用して、テキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換します。ユーザーは多様なAIアバターから選択し、自動的にAI音声と字幕を生成できるため、複雑な編集なしで多言語コンテンツを作成するのに最適です。
HeyGenで利用可能なエクスポートと共有オプションは何ですか？
HeyGenは高品質のビデオエクスポートをサポートしており、ユーザーは完成したプロジェクトをさまざまなプラットフォーム用にダウンロードできます。さらに、HeyGenはスマートな共有機能を提供し、AI音声と字幕を含むビデオをターゲットオーディエンスに簡単に配信できます。
HeyGenを使用するのに複雑なビデオ編集の知識は必要ですか？
いいえ、HeyGenはユーザーフレンドリーに設計されており、事前のビデオ編集スキルは必要ありません。直感的なドラッグアンドドロップエディターと豊富なテンプレートライブラリにより、誰でも効果的に魅力的なビデオを作成できます。
HeyGenはビデオドキュメンテーションやトレーニング資料の作成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、従業員オンボーディングやコンプライアンス研修を含む包括的なビデオドキュメンテーションとトレーニング資料の作成に最適なソリューションです。スクリーンレコーダーやトレーニングスクリプトをビデオに変換する機能などを備え、魅力的な指導ビデオの作成を効率化します。