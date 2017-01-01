グローバルチームビデオメーカー: 一緒に魅力的なコンテンツを作成

多文化協力を促進し、スクリプトからのインテリジェントなテキストをビデオに変換する技術でコンテンツ作成を拡大。

HeyGenを活用して、分散した大企業のグローバルチーム向けに、ビデオ制作プロセスを簡素化する方法を示す90秒のプロフェッショナルなビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは、企業向けでクリーンかつ非常に効率的であり、世界中のチームメンバー間のダイナミックなトランジションを特徴とします。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、誰でも高品質なビデオコンテンツに貢献できることを強調し、複雑なビデオ制作ワークフローを簡素化します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HR部門向けに、グローバルな組織内で多文化協力を促進することに焦点を当てた、温かく歓迎する60秒の内部コミュニケーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは、多様なチームメンバーがポジティブに交流する様子を示し、親しみやすく安心感のあるナレーションを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成機能が、異なる言語グループ間で一貫したブランドビデオを提供し、内部コミュニケーションの取り組みを強化する方法を強調します。
サンプルプロンプト2
マーケティングマネージャーやコンテンツクリエイターを対象にした、AIビデオメーカーの効率性を示す包括的な2分間の説明ビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確で簡潔であり、アニメーショングラフィックスと知識豊富で魅力的なAIアバターを活用します。HeyGenのAIアバター機能を紹介し、アバターが主要な利点を提示し、複雑なトピックをわかりやすく説明し、コンテンツ作成を加速する方法を示します。
サンプルプロンプト3
チーム内で活動するソーシャルメディアマネージャーやデジタルマーケターを対象にした、ビデオ作成の機敏さを示す45秒のプロモーションビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで現代的であり、クイックカットと活気あるサウンドトラックを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能が、チームがさまざまなソーシャルプラットフォーム向けにコンテンツを迅速に適応させ、ビジュアルの一貫性を保つ方法を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

グローバルチームビデオメーカーの使い方

効率的で一貫したブランドを実現するために設計された直感的なAIプラットフォームで、国際チーム間のビデオ作成とコラボレーションを簡素化します。

1
Step 1
初稿を作成
スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、ビデオを作成し始めます。これにより、アイデアを視覚的なストーリーに簡単に変換できます。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
AIアバターを選び、シーンをカスタマイズしてビデオを強化します。チームとシームレスに協力し、すべてのビジュアル要素がブランドのグローバルメッセージと美学に一致するようにします。
3
Step 3
リーチのためのローカライズを適用
自動字幕/キャプションを複数の言語で生成し、多様な視聴者にメッセージが響くようにします。これにより、視聴者の場所に関係なく、ビデオがアクセス可能で魅力的になります。
4
Step 4
グローバルにエクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、あらゆるプラットフォーム向けにビデオを最終化します。さまざまなチャネルに最適化された高品質のビデオコンテンツを制作し、グローバルな視聴者への広範な配信を可能にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部コミュニケーションとオンボーディングの強化

.

ダイナミックでAIを活用したビデオコンテンツで、グローバルチームのトレーニングとオンボーディングのエンゲージメントと定着率を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてグローバルチームのビデオ作成を支援しますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカーとして、グローバルチームがプロフェッショナルなビデオコンテンツを効率的に制作できるようにします。AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、さまざまなニーズに対応したブランドビデオを提供します。

HeyGenはビデオ編集のためにどのような協力ツールを提供していますか？

HeyGenは強力な協力型ビデオ編集ソフトウェア機能を提供し、チームがビデオプロジェクトでシームレスに協力できるようにします。クラウドベースのビデオ編集プラットフォームは、リアルタイムのコラボレーション、共有ストレージ、効率的なデータ管理をサポートし、多文化協力に最適です。

HeyGenはさまざまなプラットフォームやブランドに合わせてビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは包括的なカスタマイズを可能にし、ユーザーがブランドテンプレートを使用してロゴや色をコントロールし、ブランドに合ったビデオを作成できます。技術的な機能にはアスペクト比のリサイズとエクスポートが含まれ、オンラインビデオプラットフォームに最適化されたビデオコンテンツを提供し、さまざまなコミュニケーションチャネルにスケールできます。

HeyGenはビデオのアクセシビリティを向上させるAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカーとして、AIによるボイスオーバー生成や自動字幕/キャプションなどの機能を通じてアクセシビリティを大幅に向上させます。このAIツールは、ビデオマーケティングにおいて多言語チームがビデオを作成し翻訳することを可能にし、グローバルな視聴者に対するビデオコンテンツの広範なエンゲージメントとリーチを確保します。