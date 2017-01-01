グローバルチームの社内従業員向けに、最近の会社の成果についてのクイックアップデートを提供する45秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは活気がありプロフェッショナルで、ダイナミックなインフォグラフィックと明確で熱意あるナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ変換機能を利用して、書かれたアップデートを簡単に魅力的なナラティブに変え、社内コミュニケーションを強化し、グローバルチームの成功を祝福しましょう。

