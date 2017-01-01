グローバルワークフォースアップデートビデオメーカー：社内コミュニケーションを簡素化

スクリプトからのテキスト-ビデオでグローバルチーム向けの魅力的なビデオコンテンツを作成し、明確な社内コミュニケーションを実現します。

グローバルチームの社内従業員向けに、最近の会社の成果についてのクイックアップデートを提供する45秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは活気がありプロフェッショナルで、ダイナミックなインフォグラフィックと明確で熱意あるナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ変換機能を利用して、書かれたアップデートを簡単に魅力的なナラティブに変え、社内コミュニケーションを強化し、グローバルチームの成功を祝福しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい国際的な採用者を対象とした60秒の歓迎ビデオをデザインしてください。トーンは温かくフレンドリーで、包括的なグローバルチームを表現する多様なAIアバターを取り入れます。このオンボーディングビデオは、会社の価値観と主要な連絡先を紹介し、HeyGenのAIアバターフィーチャーを活用して、最新のチームメンバーにパーソナライズされた魅力的な第一印象を作り出します。
サンプルプロンプト2
全従業員向けに、会社全体の新しいイニシアチブを発表する30秒の魅力的なビデオコンテンツを制作してください。ビジュアル的には、モダンで視覚的に魅力的な美学を目指し、クイックカットと大胆なテキストオーバーレイを伴うエネルギッシュなサウンドトラックを使用します。この従業員エンゲージメントビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルで魅力的な発表を迅速に組み立て、注目を集め、興奮を引き起こします。
サンプルプロンプト3
グローバルな労働力向けに、新しいソフトウェアツールやプロセスを説明する50秒の教育ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的であり、スクリーン録画とアニメーションオーバーレイを組み合わせ、落ち着いた明確なナレーションでサポートされます。多様なグローバルチームに最大限のアクセシビリティと明確さを確保するために、HeyGenの字幕/キャプション機能を組み込み、このAIビデオ作成を誰にでもアクセス可能にします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

グローバルチームアップデートビデオジェネレーターの使い方

グローバルチーム向けの魅力的なビデオアップデートを簡単に作成し、明確なコミュニケーションを確保し、すべてのタイムゾーンでのつながりを促進します。

1
Step 1
スクリプトを作成
アップデートスクリプトを作成または貼り付けて開始します。テキスト-ビデオ生成の力を活用して、テキストを瞬時にビジュアルナラティブに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
メッセージを伝えるために多様なAIアバターから選択します。この機能により、カメラを必要とせずにプロフェッショナルでパーソナライズされたタッチが可能になります。
3
Step 3
ビデオを強化
自動字幕/キャプションを追加して、グローバルな視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。また、会社のアイデンティティに合わせてブランド要素をカスタマイズすることもできます。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオが完成したら、希望のアスペクト比でエクスポートします。魅力的なビデオコンテンツがグローバルチームと共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

従業員のエンゲージメントと士気を高める

多様なグローバル従業員間の強い企業文化を育み、つながりを強化するために、インスパイアリングでモチベーションを高めるビデオアップデートを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なグローバルワークフォースアップデートビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なグローバルワークフォースアップデートビデオメーカーとして機能し、グローバルチーム間の社内コミュニケーションのためのシームレスなAIビデオ作成を可能にします。AIアバターとテキスト-ビデオ生成を利用して、一貫したメッセージを効率的に届けます。

HeyGenがビジネスにとって効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、AIアバター、ナレーション生成、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを含む強力なAIビデオ作成ツールをビジネスに提供します。これにより、企業のビデオ制作が加速し、さまざまなニーズに応じた魅力的なビデオコンテンツが確保されます。

HeyGenはテキストスクリプトをブランド化されたプロフェッショナルなビデオに変換できますか？

もちろんです。HeyGenはテキスト-ビデオ生成に優れており、スクリプトをダイナミックなビデオに変換します。包括的なブランド管理機能を提供し、ロゴや色を組み込んで一貫したプロフェッショナルな社内コミュニケーションを実現します。

HeyGenはグローバルチーム向けのビデオアクセシビリティを確保するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、自動字幕/キャプションや多言語ナレーション生成などの重要なAIツールを提供し、魅力的なビデオコンテンツが多様なグローバルチームに効果的に届くようにします。これにより、社内コミュニケーションのアクセシビリティが向上します。