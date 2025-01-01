グローバルチームトレーニングビデオジェネレーター：シームレスな学習
L&DチームがAIアバターを使用して、どの言語でも話せるスケーラブルなコースをグローバルに作成できるようにします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
グローバルなL&Dチームが効果的な多言語トレーニングビデオを制作するために、60秒の情報ビデオが必要です。ビジュアルスタイルは包括的でプロフェッショナルであり、多様なイメージを取り入れ、HeyGenのボイスオーバー生成が自信に満ちた適応可能なナレーションを保証し、世界中の従業員に効果的に対応します。
すべての従業員向けに、コンプライアンス研修の重要な側面に焦点を当てた30秒の簡潔な指導ビデオを作成することを検討してください。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的で権威あるものでありながら、親しみやすく、クリーングラフィックスと簡潔な声を使用します。これは、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を通じてシームレスに生成され、AIビデオメーカーの力を真剣なトピックに活用します。
スケーラブルなコースを一貫した品質で開発しようとする企業やL&Dマネージャーには、50秒のプロモーションビデオが必要です。この作品は、カスタムブランディング要素を示すダイナミックでインスパイアリングなビジュアルスタイルを提示し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートによってコンテンツを充実させます。その後、熱意ある声がコース開発の効率化の利点を説明します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてグローバルチームトレーニングビデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、L&Dチームが多言語トレーニングビデオやスケーラブルなコースを社員のオンボーディングやコンプライアンス研修のために簡単に作成できるようにします。その生成AIプラットフォームは、グローバルなオーディエンス向けの迅速なコンテンツ作成を簡素化します。
HeyGenはスクリプトをAIアバターを使ったビデオに変換できますか？
はい、HeyGenは高度なAIビデオメーカーであり、リアルなAIアバターを使用してスクリプトからテキスト・トゥ・ビデオを簡単に作成できます。また、自然なボイスオーバーを生成し、自動的に字幕を追加することもできます。
HeyGenは生成されたビデオにカスタムブランディングをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なカスタムブランディングコントロールを提供し、組織のロゴや色を取り入れて、すべてのトレーニングビデオが一貫したブランドアイデンティティを維持できるようにします。
HeyGenはトレーニングのための迅速なコンテンツ作成をどのように支援しますか？
HeyGenの直感的なインターフェースと豊富なテンプレートやシーンのライブラリは、効率を重視したトレーニングビデオジェネレーターとして強力です。「ドラッグ、ドロップ、完了」のアプローチをサポートし、ビデオ制作を大幅に加速します。