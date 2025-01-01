グローバル製品ビデオジェネレーターで売上を向上
多言語AIボイスオーバーを備えた高品質な製品ビデオを生成し、簡単にグローバルな顧客にリーチしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テクノロジー業界のマーケティングマネージャー向けに、AI製品ビデオをキャンペーンに組み込むことの最先端の利点を説明する、洗練された45秒のインストラクションビデオを開発してください。この現代的で情報豊富なビジュアルは、HeyGenの高度なAIアバター機能を使用して、革新的で信頼性のあるクリアで魅力的なナラティブを提供する、複雑な製品機能を雄弁に紹介する洗練されたAIアバターをフィーチャーする必要があります。
eコマース起業家向けに、製品プロモーションの生産コストを大幅に削減できる方法を示す、15秒のソーシャルメディア広告を制作してください。このテンポの速い視覚的に魅力的なビデオは、シンプルなスクリプトを魅力的な広告に素早く変換し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能をキャッチーなバックグラウンドミュージックと鮮やかな製品ビジュアルで示し、インパクトのあるソーシャルメディアビデオを迅速かつ効率的に作成するスピードと効率を強調してください。
コンテンツクリエイターとエージェンシーを対象にした、HeyGenのAIクリエイティブエンジンがどのようにしてアクセス可能で幅広いオーディエンスリーチを可能にするかを紹介する、洗練された60秒の説明ビデオを作成してください。ビデオは、グローバルな理解とエンゲージメントを確保するために、字幕/キャプションのシームレスな統合を強調し、クリアでアクセスしやすいビジュアルスタイルで提示される、明確で説明的なビジュアルとプロフェッショナルなナレーションをフィーチャーする必要があります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI製品ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIクリエイティブエンジンは、リアルなAIアバターとダイナミックなAIボイスオーバーを活用して、テキストから高品質なAI製品ビデオを簡単に生成できるようにします。これにより、ビデオ制作プロセス全体が大幅に効率化され、手作業と時間が削減されます。
HeyGenを使用してブランド用のビデオテンプレートをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは広範なカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供しており、ブランドのロゴ、色、特定のメッセージを簡単に組み込むことができます。これにより、AI製品ビデオがソーシャルメディアビデオを含むさまざまなプラットフォームで一貫したブランドアイデンティティを維持することができます。
HeyGenはグローバル製品ビデオ生成にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、多言語AIボイスオーバーと自動字幕/キャプションを備えた高度な機能でグローバル製品ビデオ生成を可能にします。この機能により、AI製品ビデオが手動翻訳なしで多様な国際的なオーディエンスに効果的にリーチすることができます。
HeyGenのAIスクリプトジェネレーターはどのようにビデオ制作を強化しますか？
HeyGenの強力なAIスクリプトジェネレーターは、AIクリエイティブエンジンとして機能し、製品ビデオの魅力的なスクリプトを迅速に開発するのを助け、プリプロダクション時間と全体的な制作コストを大幅に削減します。これにより、魅力的なコンテンツのための堅実な基盤が提供されます。