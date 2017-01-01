エンタープライズチーム向けグローバルオペレーション動画ジェネレーター

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、グローバルチーム全体でワークフロー効率を達成し、一貫したメッセージを届けましょう。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、複雑なサービスを簡単に説明する45秒の魅力的な動画を作成してください。ビジュアルスタイルは現代的でエネルギッシュにし、鮮やかなアニメーションと親しみやすいAIの声を使用します。シンプルなスクリプトを使って、テキストから動画へと変換し、リアルなAIアバターを使用して洗練された動画に変える方法を強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
多国籍企業のコミュニケーションチームや人事部門を対象にした60秒の情報動画を開発し、グローバルオペレーション動画ジェネレーターが内部コミュニケーションをどのように向上させるかを紹介してください。動画はプロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を持ち、グローバルチームを代表する多様なAIアバターを使用し、複数言語での高品質なボイスオーバー生成を特徴とし、アクセシビリティのために正確な字幕を補完します。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケターやコンテンツクリエイター向けに、AI動画プラットフォームの創造的な可能性を示す30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を制作してください。ビジュアルスタイルは視覚的に印象的でテンポが速く、トレンドの音楽とシームレスなトランジションを取り入れ、カスタムブランディング要素を組み込みます。事前にデザインされたテンプレートとシーンの多様性を活用して、魅力的なマーケティングコンテンツを迅速に生成する方法を紹介してください。
サンプルプロンプト3
大企業のオペレーションマネージャーやITプロフェッショナルを対象にした50秒の簡潔な企業アップデート動画を作成し、エンタープライズオペレーション動画ジェネレーターがワークフロー効率をどのように向上させるかを説明してください。洗練された情報的なビジュアルスタイルを採用し、微妙なデータビジュアライゼーションと明確で権威あるナレーションを組み込みます。正確な字幕とさまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、グローバルなリーチと共有の容易さを確保してください。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

グローバルオペレーション動画ジェネレーターの仕組み

複雑な運用ガイドラインやトレーニングを、グローバルな労働力向けに迅速かつ効率的に魅力的でアクセスしやすい動画コンテンツに変換します。

1
Step 1
コンテンツを作成する
スクリプトを貼り付けるか、既成のテンプレートを使用して開始します。当プラットフォームは高度なテキストから動画への技術を使用して、テキストから瞬時にシーンを生成し、コンテンツ作成を直感的かつ迅速に行います。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
ブランドやスポークスパーソンを表現するために、多様なAIアバターのライブラリから選択します。これらのリアルなデジタルプレゼンターは、自然な表情と動きでメッセージを伝え、あらゆるグローバルオペレーションのシナリオに対応します。
3
Step 3
多言語ボイスオーバーを追加する
国際的なオーディエンスに対する明確さとアクセスしやすさを向上させるために、当社のAIボイスオーバー生成を利用し、さまざまな言語で提供します。これにより、メッセージがグローバルに響き渡ります。
4
Step 4
エクスポートと統合
カスタムブランディングで動画を仕上げ、さまざまなプラットフォーム向けにさまざまなアスペクト比でエクスポートします。これにより、グローバルオペレーション動画が既存のワークフローにシームレスに統合され、ワークフロー効率が向上します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部コミュニケーションの効率化

グローバルチーム向けに一貫性のあるインスピレーションを与える動画メッセージを制作し、企業のビジョンと運用の更新に関する整合性を確保します。

よくある質問

HeyGenはAIを使用してどのようにクリエイティブな動画生成を支援しますか？

HeyGenは高度なAI機能を活用して、ユーザーが魅力的な動画を作成できるようにします。テキストをリアルなAIアバターを使用して動画に変換し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンのライブラリを活用して自然なAIボイスオーバーを生成します。

HeyGenはエンタープライズオペレーションの動画制作を効率化できますか？

はい、HeyGenはワークフロー効率を向上させるために設計されたエンタープライズオペレーション動画ジェネレーターです。チームが動画プロジェクトで効果的に協力し、複雑な動画制作をシンプルかつ迅速に行えるようにします。

HeyGenは説明動画にどのようなブランディングとカスタマイズオプションを提供しますか？

強力な説明動画メーカーとして、HeyGenはロゴや色のコントロールを含む広範なカスタムブランディング機能を提供します。また、多様なテンプレートとシーンを活用して、AI動画プラットフォーム上で一貫してブランドの独自性を反映する動画を作成できます。

HeyGenは動画コンテンツにどのようなグローバルコミュニケーション機能を提供しますか？

HeyGenは広範な言語機能をサポートするグローバルオペレーション動画ジェネレーターとして機能します。自動的に字幕を生成し、140以上の言語でAIボイスオーバーを提供することで、多様なオーディエンスに効果的にコミュニケーションを図ります。