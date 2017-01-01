グローバルオンボーディングビデオメーカー：魅力的なトレーニングビデオを作成
AIアバターを使用して、パーソナライズされた多言語のオンボーディングビデオを簡単に作成し、世界中の従業員を引き付けましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員に、初日から価値を感じさせる真にパーソナライズされたオンボーディング体験を提供しましょう。この45秒のスポットは、中小企業のオーナーやL&Dチームを対象に、魅力的なコンテンツがどれほど簡単に制作できるかを示しています。現代的でクリーンなビジュアルスタイルに、インスピレーションを与える背景音楽とモチベーショナルなプロフェッショナルボイスオーバーを特徴としています。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能が、個々の役割や部門に合わせたパーソナライズされたオンボーディングビデオを迅速に作成する方法を示します。
従業員トレーニングにおける言語の壁を打破し、多様な労働力を包括的なコンテンツで歓迎しましょう。この30秒のプロンプトは、ローカライズに苦労しているグローバル企業やトレーニング部門を対象としています。ビジュアルスタイルはダイナミックで活気に満ち、多様なチームメンバーと素早いシーンチェンジを特徴とし、控えめで心地よい音楽が伴います。HeyGenの強力なボイスオーバー生成機能を強調し、どのようにして多言語ビデオコンテンツを簡単に作成し、真にグローバルなリーチを実現するかを示します。
ビデオ作成のワークフローを簡素化し、プロフェッショナルで高品質なコンテンツで新入社員を魅了しましょう。広範なビデオ編集スキルを必要とせずに。この60秒のビデオは、効率的なビデオソリューションを求める人事部門やリクルーターを対象としています。複雑なプロセスをシンプルに見せる、テンポの速いイラストレーションスタイルを採用し、明るく励みになる音楽と明確なナレーションを組み合わせます。HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーンに焦点を当て、どのようにしてオンボーディングビデオプロジェクトの迅速なスタートを提供するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてグローバルな視聴者向けにパーソナライズされたオンボーディングビデオを作成するのを助けますか？
HeyGenはAI駆動のプラットフォームで、AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、パーソナライズされたオンボーディングビデオを簡単に制作できます。また、ビデオのローカライズ機能を活用して、グローバルな視聴者に対応し、すべての従業員が歓迎されていると感じるグローバルオンボーディングビデオメーカーを提供します。
HeyGenでのビデオオンボーディングの拡大においてAIアバターはどのような役割を果たしますか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、従来の撮影を必要とせずに効率的なビデオオンボーディングを実現します。これにより、組織全体で一貫性のある高品質な従業員オンボーディングビデオの作成が大幅に簡素化されます。
HeyGenのオンボーディングビデオテンプレートを自社のブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは、ブランドのロゴやカラーを完全にカスタマイズできるさまざまなオンボーディングビデオテンプレートを提供しています。これにより、すべての従業員オンボーディングビデオが会社の独自のアイデンティティを反映し、プロフェッショナルな体験を提供します。
HeyGenは多様なチーム向けの多言語ビデオ作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、スクリプトから直接さまざまな言語でボイスオーバーと字幕を生成することで、多言語ビデオ作成を簡素化します。この機能により、グローバルなオンボーディングビデオが多様なチームにとってアクセスしやすく効果的になります。