あなたのグローバルなオンボーディングプロセスを、どこにいても新入社員にとって魅力的で一貫した体験に変えることを想像してください。この60秒のビデオは、多国籍企業の人事マネージャーやL&Dプロフェッショナルを対象に、グローバルなオンボーディングビデオメーカーがどのようにトレーニングを統一できるかを紹介します。ビジュアル的には、洗練されプロフェッショナルでありながら、親しみやすいアニメーションを取り入れ、明確で明るい声のナレーションを添えます。HeyGenのAIアバターを使用して重要な情報を提示し、すべてのローカライズされたコンテンツで一貫したブランドボイスを確保する力を強調します。

