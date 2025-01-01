グローバルニュースビデオメーカー：迅速でプロフェッショナルなAIコンテンツ

リアルなAIアバターを使用して説得力のあるニュース放送を制作し、あなたのグローバルストーリーを本物のAIニュースアンカーで届けます。

緊急で大胆なグラフィックと明確で簡潔なAI生成のナレーションを特徴とする、ソーシャルメディアユーザー向けの45秒の速報ニュース動画を作成し、HeyGenの効率的なナレーション生成機能を活用して即時の更新を提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
特定のグローバルイベントに関する60秒の詳細なレポートを、オンラインニュース読者や教育者を対象に設計し、洗練されたドキュメンタリースタイルのビジュアル美学を使用して、HeyGenのAIアバター機能によって可能になった権威あるAIアバターが主要な事実を提示します。
サンプルプロンプト2
忙しい通勤者向けに30秒のデイリーニュースサマリーを制作し、クリーンでプロフェッショナルなテンプレート駆動のビジュアルスタイルを活用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと自動生成されたキャプションで補完し、HeyGenの字幕/キャプション機能の簡潔さを強調します。
サンプルプロンプト3
ビジネスプロフェッショナルや市場アナリスト向けに50秒のグローバルトレンド分析を開発し、モダンでデータ駆動のビジュアルとダイナミックなストック映像を組み込み、スクリプトから派生した落ち着いた情報提供のAIボイスで提示し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を紹介します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

グローバルニュースビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールと直感的なワークフローを使用して、スクリプトを説得力のある放送に変換し、数分でプロフェッショナルなグローバルニュースビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
ニューススクリプトを貼り付ける
準備したニューススクリプトをエディターに貼り付けることから始めます。当プラットフォームは、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、ダイナミックなビデオストーリーボードを即座に生成します。
2
Step 2
AIニュースアンカーを選択する
多様なリアルなAIアバターの中から、あなたの専属ニュースアンカーを選び、プロフェッショナルで本物の魅力を持ってグローバルレポートを届けます。
3
Step 3
魅力的なビジュアルを追加する
包括的なライブラリから関連するストックメディアを簡単に取り入れるか、独自のアセットをアップロードして、ニュースセグメントを視覚的に豊かにします。
4
Step 4
放送を生成してエクスポートする
自動生成されたキャプションとナレーションでニュースビデオを仕上げます。高品質の放送をエクスポートし、さまざまなプラットフォームでのグローバル配信に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

グローバルニュースのリーチを拡大

より情報豊富なセグメントや説明的なコンテンツを制作し、重要なニュースでより広いグローバルオーディエンスに効果的にリーチします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のニュースビデオ制作を変革できますか？

HeyGenは、先進的なAI放送スタジオを使用してプロフェッショナルなニュースビデオを効率的に作成する力を与えます。事前にデザインされたビデオテンプレートとリアルなAIニュースアンカーを活用して、説得力のあるグローバルニュースビデオコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはスクリプトから直接ソーシャルメディアビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、スクリプトをダイナミックなビデオにシームレスに変換することで、ソーシャルメディアビデオの作成を簡素化します。リアルなAIアバターと高度なナレーション生成を利用し、直感的なドラッグアンドドロップ編集を組み合わせて、クリエイティブなエンドツーエンドのビデオ生成を実現します。

HeyGenはビデオエフェクトとブランディングにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？

HeyGenは、オンラインビデオエディターを通じて広範なクリエイティブコントロールを提供し、さまざまなビデオエフェクトやフィルターを適用できます。また、ロゴや色を使用して強力なブランディングコントロールを実装し、ストックメディアやカスタムのローワーサードを統合して視覚的なストーリーテリングを強化できます。

HeyGenは複数の言語とグローバルな視聴者向けのニュースコンテンツ作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、リアルなナレーション生成を使用して複数の言語でニュースビデオを作成し、グローバルな視聴者にリーチすることを可能にします。多様なAIアバターを活用して、ローカライズされたコンテンツを簡単に提供し、国際放送に不可欠なグローバルニュースビデオメーカーとなります。