グローバルマーケティングビデオメーカー：どこでもオーディエンスにリーチ
マーケティングビデオをグローバルな資産に変えましょう。AIアバターを活用して、どのオーディエンスにも素早くコンテンツを作成し、適応させることができます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
グローバルなマーケティングチームとビジネス開発マネージャーをターゲットにした、1分間のダイナミックなビデオを制作し、ビデオ作成における多言語対応の力を強調してください。ビデオには魅力的で多様なビジュアルを取り入れ、国際的な視聴者に効果的にリーチするために明確なナレーション生成と字幕を追加してください。
マーケティングディレクターとオペレーションマネージャーを対象にした、2分間の洗練されたビデオを作成し、ビデオツールの統合がどのようにマーケティング技術スタックを最適化し、実用的な分析とインサイトを提供するかを示してください。データ駆動型でモダンなビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちた権威ある声で、HeyGenのテンプレートとシーンを使用した展開の容易さを強調してください。
小規模ビジネスオーナーとコンテンツクリエイター向けに、45秒の明るいビデオをデザインし、ビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップ機能を使ってプロフェッショナルなコンテンツを簡単に制作できることを示してください。ビジュアルとオーディオスタイルはシンプルでわかりやすくし、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートとアスペクト比のリサイズ＆エクスポートによる多様なコンテンツ配信を紹介してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティングチームのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したツールを駆使してビデオ作成を効率化し、マーケティングチームがテキストをプロフェッショナルなマーケティングビデオに変換できるようにします。AIアバターとリアルなナレーションを用いたこの強力なビデオマーケティングプラットフォームは、効率的なコンテンツ制作を可能にします。
HeyGenは多言語対応でグローバルなマーケティングビデオキャンペーンをサポートできますか？
はい、HeyGenはグローバルマーケティングビデオメーカーとして設計されており、AIアバターと多様なナレーション生成を通じて多言語サポートを提供します。これにより、マーケティングビデオが多様な国際的なオーディエンスに響くことを保証します。
HeyGenにはどのようなブランディングコントロールとカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをマーケティングビデオやカスタマイズ可能なプレイヤーに直接統合することができます。事前にデザインされたビデオテンプレートとシーンを活用して、すべてのコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを維持できます。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けの柔軟なエクスポートオプションを提供していますか？
HeyGenはさまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションをサポートし、主要なソーシャルメディアプラットフォームに適したマーケティングビデオの配信を最適化します。集中管理されたビデオライブラリから簡単にマーケティングビデオを管理し、展開できます。