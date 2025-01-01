グローバルマーケティングビデオジェネレーター：効果的なキャンペーンを作成

リアルなAIアバターを使用してプロフェッショナルでブランドに合ったマーケティングビデオを作成し、コストを削減しながらグローバルな視聴者を引き付けます。

258/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
生産コストを削減したいと考えている小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーをターゲットにした45秒のプロモーションビデオを想像してください。このダイナミックで魅力的なビデオは、テキストを魅力的なビジュアルに変換する簡単さを強調するべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成し、明確な字幕/キャプションと明るく親しみやすい声を添えて、メッセージの最大限の保持を確保し、テキスト・トゥ・ビデオジェネレーターの力を示します。
サンプルプロンプト2
企業のマーケティングチーム向けに、AIビデオ作成プラットフォームの力を示す90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリ、統合メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、多様なキャンペーンでブランドガイドラインを維持する方法を紹介します。音声はプロフェッショナルで情報豊かであり、プラットフォームの高度な機能と多用途なビデオテンプレートをユーザーに案内します。
サンプルプロンプト3
製品マネージャーとコンテンツストラテジスト向けに、技術製品のローンチ用のブランドに合ったビデオを作成する方法を示す2分間の説明ビデオを作成してください。ビデオは詳細で説明的なビジュアルスタイルを持ち、画面録画とインフォグラフィックを組み込む必要があります。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して正確な技術的説明を行い、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用してさまざまなプラットフォームでシームレスに展開できるようにします。これにより、専門的な視聴者向けに一貫して高品質なマーケティングビデオを提供することができます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

グローバルマーケティングビデオジェネレーターの仕組み

最先端のAI技術を使用して、グローバルな視聴者向けに高品質でローカライズされたマーケティングビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
スクリプトからビデオを作成
強力なテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターを使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、メッセージの基盤を築きます。
2
Step 2
プロフェッショナルなAIアバターを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択し、グローバルキャンペーンで一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
多言語機能を追加
多言語のボイスオーバーと正確な字幕を簡単に生成して、世界中の視聴者にリーチし、コミュニケーションの壁を打ち破ります。
4
Step 4
ブランドに合ったマーケティングビデオをエクスポート
プロフェッショナルでブランドに合ったビデオを最終化し、すべてのマーケティングチャネルで配信する準備を整え、グローバルな影響を最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

説得力のある顧客の声

.

プロフェッショナルな顧客成功ストーリービデオを作成し、信頼を築き、潜在的なグローバルクライアントに価値を示します。

background image

よくある質問

HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームは、マーケティングビデオの生成にどのように機能しますか？

HeyGenは、強力なテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターを使用してテキストスクリプトをダイナミックなマーケティングビデオに変換する高度なAIビデオ作成プラットフォームです。洗練されたAIアバターとAI音声生成を活用して、プロフェッショナルなビデオコンテンツを効率的に制作します。

HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターを使用してプロフェッショナルでブランドに合ったビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターと強力なブランディングコントロールを提供することで、プロフェッショナルでブランドに合ったビデオを制作することを可能にします。ブランドのロゴや特定の色をシームレスに統合し、すべてのビデオマーケティング活動で一貫したビジュアルアイデンティティを維持できます。

HeyGenはグローバルマーケティングビデオ生成のためにどのような多言語機能を提供していますか？

HeyGenは、広範な多言語機能と高度なAI音声生成を提供することで、効果的なグローバルマーケティングビデオジェネレーターとして機能します。これにより、世界中の多様な視聴者向けにビデオコンテンツを簡単にローカライズでき、自動生成された字幕とキャプションを完備しています。

HeyGenは魅力的なソーシャルメディアビデオの制作をどのように簡素化できますか？

HeyGenは、直感的なAIビデオジェネレーターとして、カスタマイズ可能なビデオテンプレートの幅広い選択肢を通じて魅力的なソーシャルメディアビデオの制作を簡素化します。ユーザーはプロフェッショナルな品質を確保し、最大限の視聴者リーチを実現するために必要な字幕とキャプションを追加しながら、魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。