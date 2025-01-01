グローバルイノベーション洞察ビデオメーカー

複雑なデータと洞察を、テキスト-to-ビデオ技術でパワフルで魅力的な説明動画に簡単に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンラインコースの作成者や学生向けに、動的な学習体験を目指した45秒のマイクロレッスンを開発してください。動画はクリーンで魅力的な教育的な美学を持ち、明るい背景音楽を伴い、視聴者を複雑な概念に導きます。スクリプトは、主要な業界の洞察に焦点を当て、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、明確でアクセスしやすい動画コンテンツに変換できるようにします。
サンプルプロンプト2
最新のイノベーション洞察に興味を持つマーケティング専門家や潜在的なクライアントをターゲットにした30秒のプロモーション動画を制作してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く非常に魅力的であり、鮮やかな色彩とエネルギッシュな背景音楽を使用して興奮感を生み出します。HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して、新しいサービスの利点を強調する魅力的なビジュアルストーリーを作成し、洗練されたインパクトのあるプレゼンテーションを実現します。
サンプルプロンプト3
イノベーション手法に関するeラーニングソリューションに従事する従業員向けに、90秒の企業トレーニングセグメントを設計してください。動画はプロフェッショナルで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、画面上のグラフィックスと落ち着いた安心感のある声で主要な原則を説明します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、さまざまな労働力に対して最大限のアクセス性と理解を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

グローバルイノベーション洞察ビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なAIプラットフォームを使用して、イノベーションの洞察を魅力的なビデオコンテンツに変換し、動的な学習とグローバルなリーチを実現します。

1
Step 1
スクリプトを作成
イノベーションの洞察をスクリプトエディタに貼り付け、HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、テキストを瞬時に魅力的なシーンに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、ビデオのプレゼンターとして設定し、オンライン学習コンテンツをプロフェッショナルで親しみやすく届けます。
3
Step 3
ビジュアルストーリーを強化
プロフェッショナルなテンプレートとシーンを豊富なライブラリからカスタマイズし、動的な背景や要素を追加して、イノベーションの洞察を中心に魅力的なビジュアルストーリーを作成します。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
高品質なグローバルイノベーション洞察ビデオをワンクリックで制作し、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、好みのプラットフォームで広範なオーディエンスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディア動画を生成

プロモーション動画やクリップを迅速に制作し、イノベーションの洞察を広範なオーディエンスに効果的に伝えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なビジネス動画の作成を効率化しますか？

HeyGenは革新的なAIビデオメーカーとして機能し、企業が高品質なプロモーション動画、説明動画、その他の魅力的なビジュアルストーリーを簡単に制作できるようにします。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能により、コンテンツ制作の生産性を大幅に向上させ、さまざまなマーケティングチャネルでのビジネス成長をサポートします。

HeyGenはビデオ制作においてどのようなAIのコア機能を提供しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、スクリプトを動的な学習および教育コンテンツに変換します。ユーザーはプロフェッショナルなナレーションを生成し、自動的に字幕/キャプションを追加することができ、多様な用途に対応する包括的なAIビデオプラットフォームを提供します。

HeyGenはプロフェッショナルなオンライン学習コンテンツや企業トレーニングの作成に利用できますか？

もちろんです。HeyGenは効果的なeラーニングソリューションとして機能し、オンラインコースの作成者や企業トレーニングの専門家が動的な学習体験を開発できるようにします。AIアバター、カスタマイズ可能なテンプレート、ナレーション生成などの機能を備え、高品質な教育コンテンツの制作を簡素化します。

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなコントロールと制作効率を向上させますか？

HeyGenはクリエイティブエンジンとして機能し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンの豊富なライブラリを提供し、ブランドコントロールでカスタマイズ可能です。これにより、ユーザーは魅力的な動画を迅速に制作でき、すべてのビデオ制作ニーズに対して高いクリエイティブ品質と生産性を確保します。